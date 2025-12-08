Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει διαβάσει» την αμερικανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ έγιναν το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον.

«Μιλήσαμε λοιπόν στον (ρώσο) πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, μιλήσαμε με ουκρανούς ηγέτες—ιδίως τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο Ζελένσκι—και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση» της αμερικανικής κυβέρνησης για τη διευθέτηση του πολέμου, ανέφερε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία», εκτιμώντας πως η Μόσχα «θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα», ενώ δήλωσε πως «δεν είναι σίγουρος ότι εξυπηρετεί τον Ζελένσκι».

Οι διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο

Το αμερικανικό σχέδιο παρουσιάστηκε πριν από τρεις εβδομάδες και από τότε έχουν διεξαχθεί κύκλοι συνομιλιών με Ουκρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη και στη Φλόριντα, προκειμένου να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει περισσότερες αξιώσεις του Κιέβου.

Το τροποποιημένο κείμενο παραδόθηκε στον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη, κατά την επίσκεψη στη Μόσχα του αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και συμβούλου του Τραμπ.

Μέχρι στιγμής έχουν διαρρεύσει ελάχιστες λεπτομέρειες για το νέο σχέδιο, ενώ η αρχική του εκδοχή είχε χαρακτηριστεί από το Κίεβο και ευρωπαίους συμμάχους ως υπερβολικά ευνοϊκή προς τη Μόσχα.