Η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τη θέση της χώρας του σε αυτόν.

Η πολιτική «America First» του προέδρου Τραμπ αποτυπώνεται με σαφήνεια στο νέο έγγραφο, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το 33σέλιδο κείμενο περιγράφει μια ριζική ανατροπή των παραδοσιακών στόχων και προτεραιοτήτων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, οι οποίοι είχαν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθεροί επί δεκαετίες, ανεξαρτήτως κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η αμερικανική στρατηγική είχε «παρεκκλίνει» επί σειρά ετών και πλέον επιχειρείται επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ, τα οποία παρουσιάζονται πιο περιορισμένα από ποτέ στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Κύρια σημεία της νέας στρατηγικής

Μεταξύ των βασικών σημείων, το κείμενο αναφέρει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «εξαφάνιση πολιτισμικής ταυτότητας» και ενδέχεται να είναι «αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και λιγότερο».

Επισημαίνεται επίσης ότι «ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ θα καταστούν πλειοψηφικά μη ευρωπαϊκά» μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Για τη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι θα «απομακρυνθούν» από το «βάρος» της περιοχής, την οποία πλέον θεωρούν «πηγή και προορισμό διεθνών επενδύσεων».

Στην αμερικανική ήπειρο, η πολιτική θα επικεντρωθεί στη στρατηγική «στράτευσης και επέκτασης… για την αποκατάσταση της αμερικανικής υπεροχής».

Όσον αφορά την Αφρική, η έμφαση μετατοπίζεται στο εμπόριο και όχι στη «διάδοση φιλελεύθερης ιδεολογίας».

Αλλαγή φιλοσοφίας στην εξωτερική πολιτική

Το έγγραφο αποτυπώνει με σαφήνεια μια δραματική μετατόπιση στρατηγικής, η οποία, όπως σημειώνεται, εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς τον τελευταίο χρόνο.

Τονίζεται το τέλος της αντίληψης των Ηνωμένων Πολιτειών ως ρυθμιστή της διεθνούς, δημοκρατικής, κανόνα-βασισμένης τάξης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «οι αμερικανικές ελίτ της εξωτερικής πολιτικής πίστεψαν ότι η μόνιμη παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ ήταν προς το συμφέρον της χώρας μας. Ωστόσο, οι υποθέσεις άλλων κρατών μας αφορούν μόνο όταν απειλούν άμεσα τα συμφέροντά μας».

Κάθε αμερικανική κυβέρνηση εκδίδει τουλάχιστον μία Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας κατά τη διάρκεια της θητείας της. Η συγκεκριμένη παρουσιάζει εντελώς διαφορετική προσέγγιση από εκείνη που δημοσίευσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν το 2022.

Διαφέρει επίσης αισθητά και από την πρώτη στρατηγική του προέδρου Τραμπ, το 2017, η οποία περιέγραφε τον κόσμο ως μια αντιπαράθεση μεταξύ «καταπιεστικών καθεστώτων» και «ελεύθερων κοινωνιών».