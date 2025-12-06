Στροφή σηματοδοτεί στη μεταπολεμική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ η δημοσιοποίηση του εγγράφου 33 σελίδων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Στρατηγική Εθνικής Άμυνας. Στο κείμενο αυτό, η Ουάσιγκτον προειδοποιεί την Ευρώπη για ενδεχόμενη «πολιτισμική εξάλειψη», ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει την πρόθεση των ΗΠΑ να αποκαταστήσουν την κυριαρχία τους στη Λατινική Αμερική.

Το έγγραφο τονίζει επίσης ότι η «εποχή της μαζικής μετανάστευσης» πρέπει να τερματιστεί, σηματοδοτώντας μία σαφή μετατόπιση προς πιο περιοριστική προσέγγιση στα ζητήματα μετανάστευσης και διεθνών σχέσεων.

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, η κυβέρνηση Τραμπ ουσιαστικά απογυμνώνει την εξωτερική της πολιτική από τη γλώσσα των αξιών. Επαναπροσδιορίζει τα αμερικανικά συμφέροντα με όρους οικονομικού κέρδους, ελέγχου των μεταναστευτικών ροών και αποφυγής διεθνών δεσμεύσεων.

«Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής πρέπει να προσφέρουν συμβόλαια χωρίς προσφορές σε αμερικανικές εταιρείες. Η σημασία της Ταϊβάν περιορίζεται στους ημιαγωγούς και τις θαλάσσιες οδούς. Η “εκφοβιστική” στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στις πλούσιες μοναρχίες του Κόλπου πρέπει να σταματήσει. Ο κόσμος όπως τον βλέπει ο Λευκός Οίκος είναι ένας τόπος όπου η Αμερική μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εκτεταμένες δυνάμεις της για να κερδίσει χρήματα», γράφει η αμερικανική εφημερίδα.

Εστία παρακμής και απειλής η Ευρώπη

Η Ευρώπη περιγράφεται ως εστία παρακμής και απειλής και δεν αντιμετωπίζεται ως πλέον ως πολιτικός και θεσμικός εταίρος.

Η νέα στρατηγική δείχνει την Ευρώπη να αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξάλειψη» από τους μετανάστες και τους ηγέτες της. Οι ΗΠΑ, αναφέρει το έγγραφο, θα καλλιεργήσουν «αντίσταση» απέναντι στους ηγέτες του πολιτικού κυρίαρχου ρεύματος της Ευρώπης. Όπως αναφέρεται, πολλές από τις κυβερνήσεις τους «καταπατούν βασικές αρχές της δημοκρατίας για να καταστείλουν την αντιπολίτευση».

Η στάση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Ευρωπαίους πολιτικούς, απηχώντας το σοκ που είχε προκαλέσει όταν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέπληξε τον Φεβρουάριο Γερμανούς αξιωματούχους επειδή προσπάθησαν να ανακόψουν την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ έγραψε στα social media ότι η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας «τοποθετείται στα δεξιά της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη».

Παράλληλα, η Μέση Ανατολή περιγράφεται ως «πηγή και προορισμός διεθνούς επένδυσης», ενώ στη Λατινική Αμερική, οι ΗΠΑ θα «επανεπιβεβαιώσουν και θα επιβάλουν τη Δόγμα Μονρόε για να αποκαταστήσουν την αμερικανική υπεροχή στο Δυτικό Ημισφαίριο».

Η προώθηση της δημοκρατίας δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως βασικό αμερικανικό συμφέρον

Το Ισραήλ και η Ταϊβάν περιγράφονται ως περιοχές με οικονομική σημασία και δεν συνδέονται με τις αμερικανικές αξίες.

Η νέα στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών σηματοδοτεί μια συνολική αναθεώρηση της αμερικανικής κοσμοθεωρίας. Σε αντίθεση με το παρελθόν, το έγγραφο δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά στη διάκριση μεταξύ δημοκρατιών και αυταρχικών καθεστώτων.

Η προώθηση της δημοκρατίας δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως βασικό αμερικανικό συμφέρον. Αντιθέτως, σύμφωνα με το κείμενο, οι ΗΠΑ στοχεύουν σε «καλές και ειρηνικές εμπορικές σχέσεις» με άλλες χώρες, αποφεύγοντας την παρέμβαση στα πολιτικά τους συστήματα.

«Αναζητούμε καλές σχέσεις και ειρηνικές εμπορικές σχέσεις με τα έθνη του κόσμου», αναφέρεται χαρακτηριστικά, «χωρίς να τους επιβάλλουμε δημοκρατικές ή άλλες κοινωνικές αλλαγές που διαφέρουν ριζικά από τις παραδόσεις και τις ιστορίες τους».

Η νέα στρατηγική βρίσκεται σε αντίθεση και με την πρώτη θητεία του Τραμπ, όπου ο κόσμος παρουσιαζόταν ως μια αντιπαράθεση «μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν καταπιεστικά συστήματα και εκείνων που υποστηρίζουν ελεύθερες κοινωνίες».

Η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας δεν έχει δεσμευτική ισχύ, και κάποιοι αναλυτές προειδοποίησαν να μην αποδοθεί υπερβολική σημασία σε αυτήν ως οδηγό για μελλοντικές ενέργειες. Παρόλα αυτά, η δημοσίευσή της, η οποία συνήθως ανανεώνεται μόνο μία φορά κατά την διάρκεια κάθε θητείας, έχει σημασία ως μια καταγραφή της στιγμής ενώ το έγγραφο μαρτυρά πώς η διοίκηση επιδιώκει να αποφύγει στρατιωτικές εμπλοκές και να προωθήσει το εμπόριο.