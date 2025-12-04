Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο India Today, ενόψει του ταξιδιού του στην Ινδία και σύμφωνα με αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τη δική του «ατζέντα και στόχους, ενώ εμείς επικεντρωνόμαστε στους δικούς μας».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε επίσης, ότι η ρωσική πολιτική δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας. Ο Πούτιν ανέφερε ακόμη, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «ενεργεί καλοπροαίρετα, υποθέτω», αφήνοντας να εννοηθεί, πως διατηρεί θετική άποψη για τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, είχαν δημοσιοποιηθεί αποσπάσματα της συνέντευξης, τα οποία προκάλεσαν διεθνές ενδιαφέρον ενόψει της άφιξής του στην Ινδία.

Οι βασικές δηλώσεις του Ρώσου προέδρου

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα «πολύ χρήσιμη», εξηγώντας ότι οι συνομιλίες διήρκεσαν αρκετά, επειδή εξετάστηκαν διεξοδικά όλα τα σημεία των προτάσεων. Αναφερόμενος στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τις χαρακτήρισε «δύσκολο έργο» και επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για το «θάρρος» του να το αναλάβει.

Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι αμερικανικές προτάσεις βασίζονταν κυρίως σε συμφωνίες που είχε ο ίδιος με τον Τραμπ στην Αλάσκα, τον περασμένο Αύγουστο. Όπως είπε, το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ περιλάμβανε 28 σημεία, χωρισμένα σε τέσσερις ενότητες. Διευκρίνισε δε, πως δεν υπάρχουν σχέδια επιστροφής της Ρωσίας στην ομάδα των G8, παρά το γεγονός ότι η ιδέα περιλαμβανόταν σε αμερικανικό σχέδιο ειρήνης.

Ο Ρώσος ηγέτης κάλεσε τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στις ειρηνευτικές προσπάθειες, χωρίς όμως να παρεμβαίνουν στις διαδικασίες. Τέλος, αποκάλυψε ότι η Μόσχα πρότεινε την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, πρόταση που –όπως είπε– απορρίφθηκε από το Κίεβο, προσθέτοντας πως η Ρωσία θα επιδιώξει τον έλεγχο της περιοχής «με στρατιωτικά μέσα ή με άλλον τρόπο».