Μια έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στους δρόμους του Παρισιού, όταν η φερόμενη ως «κρυφή κόρη» του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, ήρθε αντιμέτωπη με Ουκρανό δημοσιογράφο. Ο τελευταίος την κατηγόρησε ευθέως, λέγοντας: «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου».

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, το βίντεο δείχνει την Κριβονόγκιχ –η οποία εδώ και χρόνια φημολογείται ότι είναι εξώγαμο παιδί του Πούτιν– να δέχεται ερωτήσεις για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της. Το απόσπασμα δημοσιεύθηκε αρχικά από το ουκρανικό μέσο TCH.

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ντμίτρο Σβιατνένκο εμφανίζεται να της απευθύνει ερωτήσεις με ψύχραιμο αλλά επικριτικό τόνο, επιρρίπτοντας ευθύνη στον φερόμενο «πατέρα» της για τον θάνατο του αδελφού του. «Πριν από τρεις εβδομάδες, ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου», ακούγεται να λέει.

Στη συνέχεια, τη ρωτά πώς μπορεί να ζει στην Ευρώπη, την οποία –όπως σημειώνει– η ρωσική προπαγάνδα παρουσιάζει ως «μισαλλόδοξη» και «καταραμένη». «Πώς ζεις στην Ευρώπη; Σε αυτή τη “μισητή”, “καταραμένη” Ευρώπη; Πες τουλάχιστον κάτι», τη ρωτά. Εκείνη απαντά μόνο: «Δεν έχεις δικαίωμα να με βιντεοσκοπείς».

Ο Σβιατνένκο επιμένει, ρωτώντας: «Τον στηρίζεις;», ενώ εκείνη απαντά: «Πώς εμπλέκομαι εγώ σε όλο αυτό;». Ο δημοσιογράφος ανταπαντά: «Είναι ο πατέρας σου. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις: “Μπαμπά, σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο”». Η Κριβονόγκιχ απαντά ειρωνικά: «Ναι, φυσικά…».

Ο ρεπόρτερ συνεχίζει, προτείνοντάς της να επισκεφθεί το Κίεβο, λέγοντας: «Μπορείς να έρθεις στο Κίεβο και να ενεργήσεις, για παράδειγμα, ως αεροπορική άμυνα. Καλύτερα από οποιονδήποτε πατριώτη. Πήγαινε τώρα και είναι πολύ πιθανό ότι αυτή η ιστορία θα τελειώσει πολύ γρήγορα». Εκείνη απαντά: «Λοιπόν, με φαντάζεσαι; Πώς μπορώ να πάω τώρα εκεί;», με τον δημοσιογράφο να της λέει: «Το φαντάζομαι και πολύ μάλιστα. Θα σου αγοράσω μέχρι και το αεροπορικό σου εισιτήριο με τα δικά μου χρήματα».

Οι αιχμές της Κριβονόγκιχ κατά του Πούτιν

Η 22χρονη Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, γνωστή και ως Λουίζα Ροζόβα, είχε προκαλέσει αίσθηση τον Αύγουστο, όταν σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα φάνηκε να αφήνει αιχμές κατά του φερόμενου ως «πατέρα» της. Έγραψε ότι «πήρε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου», δήλωση που ερμηνεύτηκε ως ευθεία κριτική προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πρόσφατα, η Ροζόβα επανεμφανίστηκε στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της στο Instagram, έπειτα από περίοδο αποχής. Σε ανάρτησή της στο Telegram, μέσω του καναλιού της «Art of Luiza», ανέφερε: «Είναι απελευθερωτικό να μπορώ να δείχνω ξανά το πρόσωπό μου στον κόσμο. Μου θυμίζει ποια είμαι και ποιος κατέστρεψε τη ζωή μου».

Η Λουίζα γεννήθηκε το 2003 στην Αγία Πετρούπολη και θεωρείται παιδί από εξωσυζυγική σχέση του Πούτιν με την πρώην καθαρίστριά του, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ. Η μητέρα της φέρεται να απέκτησε μεγάλη περιουσία μετά τη γέννησή της, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για οικονομική εξασφάλιση της σιωπής της.

Στο παρελθόν, η Ροζόβα είχε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανιζόμενη σε κλαμπ ως DJ και προβάλλοντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής, με ταξίδια και επώνυμα ρούχα.