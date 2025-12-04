Η απόπειρα δολοφονίας του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σεργκέι Σκριπάλ εγκρίθηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος θεωρείται «ηθικά υπεύθυνος» για τον θάνατο της Ντον Στέρτζες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα δημόσιας έρευνας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρόεδρος της έρευνας, λόρδος Χιουζ, διαπίστωσε «παραλείψεις» στη διαχείριση της υπόθεσης του Σκριπάλ, πρώην αξιωματικού της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Βρετανία το 2010 στο πλαίσιο ανταλλαγής κατασκόπων.

Η έρευνα έκρινε ότι η εκτίμηση πως ο Σκριπάλ δεν διέτρεχε «σημαντικό κίνδυνο» δολοφονίας δεν ήταν «αδικαιολόγητη» τη στιγμή της επίθεσης, που σημειώθηκε στο Σάλσμπερι στις 4 Μαρτίου 2018. Η αποτροπή της θα απαιτούσε να ζούσε με εντελώς νέα ταυτότητα.

Ο Σκριπάλ και η κόρη του, Γιούλια, δηλητηριάστηκαν με τον νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ και νοσηλεύτηκαν σε κρίσιμη κατάσταση, όπως και ο αστυνομικός Νικ Μπέιλι, που ερεύνησε το σπίτι τους. Και οι τρεις επέζησαν.

Η Ντον Στέρτζες, 44 ετών, πέθανε στις 8 Ιουλίου 2018, λίγες ημέρες αφότου ψεκάστηκε κατά λάθος με το νόβιτσοκ που της είχε δώσει ο σύντροφός της, Τσάρλι Ρόουλι, μέσα σε μπουκάλι αρώματος. Ο Ρόουλι ασθένησε σοβαρά αλλά επέζησε.

Εντολή από το ανώτατο επίπεδο

Στην έκθεσή του 174 σελίδων, ο λόρδος Χιουζ ανέφερε ότι οι Ρώσοι πράκτορες της GRU, με τα ψευδώνυμα Αλεξάντερ Πετρόφ και Ρουσλάν Μπόσιροφ, μετέφεραν το μπουκάλι με το νόβιτσοκ στο Σάλσμπερι με σκοπό τη δολοφονία του Σκριπάλ. Το μπουκάλι φαίνεται πως πετάχτηκε απερίσκεπτα μετά τη χρήση του.

Ο Χιουζ κατέληξε ότι οι τρεις πράκτορες «ενεργούσαν κατ’ εντολήν» και ότι «η επιχείρηση για τη δολοφονία του Σεργκέι Σκριπάλ εγκρίθηκε στο ανώτατο επίπεδο, από τον πρόεδρο Πούτιν». Πρόσθεσε ότι όσοι συμμετείχαν ή συνέβαλαν στην επιχείρηση «φέρουν ηθική ευθύνη» για τον θάνατο της Στέρτζες.

Αντιδράσεις στο Λονδίνο

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επέβαλε κυρώσεις σε ολόκληρη τη GRU και κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις σχετικά με τις συνεχιζόμενες εχθρικές ενέργειες της Μόσχας.

Ο πρωθυπουργός σε δήλωσή του τόνισε ότι η χρήση «εξαιρετικά τοξικού νευροπαραλυτικού παράγοντα σε μια πολυσύχναστη πόλη» ήταν μια «απίστευτα απερίσκεπτη πράξη» με «προβλέψιμο» κίνδυνο για αθώους πολίτες.

Ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, σερ Κιρ Στάρμερ, υπογράμμισε ότι τα πορίσματα αποτελούν «σοβαρή υπενθύμιση της αδιαφορίας του Κρεμλίνου για ανθρώπινες ζωές» και ότι ο θάνατος της Στέρτζες «θα μείνει για πάντα σύμβολο της ρωσικής επιθετικότητας».

Η στάση της Ρωσίας

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις του Σάλσμπερι και του Έιμσμπερι. Ωστόσο, ο πρόεδρος της έρευνας απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι οι δηλητηριάσεις αποτελούσαν βρετανική σκευωρία, καθώς και τη δικαιολογία των Ρώσων πρακτόρων ότι βρίσκονταν στην περιοχή για «τουρισμό».

Σύμφωνα με τα πορίσματα, τα στοιχεία για ρωσική κρατική ενέργεια είναι «συντριπτικά» και η επίθεση δεν στόχευε μόνο στην εκδίκηση κατά του Σκριπάλ, αλλά και στη διατύπωση ενός δημόσιου μηνύματος ότι η Ρωσία «δρα αποφασιστικά προς το συμφέρον της».

Ο λόρδος Χιουζ χαρακτήρισε τον θάνατο της Ντον Στέρτζες «αδικαιολόγητο και αυθαίρετο», επισημαίνοντας ότι υπήρξε «εντελώς αθώο θύμα των σκληρών και κυνικών πράξεων άλλων».