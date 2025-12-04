Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφθασε την Πέμπτη στο Νέο Δελχί, όπου τον υποδέχτηκε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι στο αεροδρόμιο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Ινδία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, συνοδευόμενος από κορυφαίους υπουργούς και πολυμελή ρωσική επιχειρηματική αποστολή. Η επίσκεψη έχει στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την επέκτασή τους πέρα από τους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Ο Μόντι θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Ρώσου προέδρου, ενώ την Παρασκευή, οι δύο ηγέτες θα έχουν συνάντηση κορυφής. Η παρουσία του Ινδού πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο για την υποδοχή του Πούτιν θεωρείται σπάνια και ιδιαίτερα συμβολική, καθώς συνήθως οι ξένοι ηγέτες γίνονται δεκτοί από κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν αγκαλιά πάνω στο κόκκινο χαλί, αμέσως μετά την αποβίβαση του Πούτιν από το αεροσκάφος, σε μια κίνηση που υπογράμμισε το θερμό κλίμα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μόντι είχε υποδεχθεί με τον ίδιο τρόπο τον Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ είχε μεταβεί στο αεροδρόμιο και για την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Ινδία το 2020.