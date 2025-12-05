Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του υποστηρίζουν ότι η ΕΕ και η μεταναστευτική πολιτική οδηγούν την Ευρώπη σε πλήρη πολιτιστική αποσύνθεση.

Ο ισχυρισμός αυτός περιλαμβάνεται στη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Στο έγγραφο σημειώνεται ότι, παρά τα οικονομικά προβλήματα της Ευρώπης, αυτά «επισκιάζονται από την προοπτική του πολιτισμικού αφανισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Στο κείμενο των 33 σελίδων αναφέρεται ότι «τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη περιλαμβάνουν δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων υπερεθνικών φορέων που υπονομεύουν την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία, πολιτικές μετανάστευσης που μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν συγκρούσεις, λογοκρισία και καταστολή της αντιπολίτευσης, μεγάλη μείωση των γεννήσεων και απώλεια εθνικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης».

Στο έγγραφο διατυπώνεται επίσης η ιδέα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στηρίξουν ευρωπαϊκά κόμματα με τα οποία ευθυγραμμίζονται ιδεολογικά.

«Η Αμερική ενθαρρύνει τους πολιτικούς συμμάχους της στην Ευρώπη να προωθήσουν την αναβίωση του πνεύματος, και η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων αποτελεί πράγματι λόγο αισιοδοξίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Στον πρόλογο της στρατηγικής, ο Τραμπ περιγράφει το σχέδιο ως «έναν οδικό χάρτη για να διασφαλιστεί ότι η Αμερική θα παραμείνει το μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο έθνος στην Ιστορία και η πατρίδα της ελευθερίας».

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι «η Ευρώπη παραμένει στρατηγικά και πολιτισμικά ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ». Παράλληλα, υπενθυμίζεται η οξεία κριτική του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου σχετικά με τη μετανάστευση και την ελευθερία του λόγου.

«Θα γίνουν μη Ευρωπαίοι»

Το έγγραφο υιοθετεί επίσης τη ρατσιστική θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης», η οποία υποστηρίζει ότι οι ελίτ σχεδιάζουν να μειώσουν την εκλογική δύναμη των λευκών Ευρωπαίων ανοίγοντας τις πόρτες των χωρών τους σε μετανάστες από την αφρικανική ήπειρο, και συγκεκριμένα από τις μουσουλμανικές χώρες. «Είναι κάτι παραπάνω από πιθανό ότι μέσα σε λίγες δεκαετίες, το αργότερο, κάποια μέλη του ΝΑΤΟ θα γίνουν στην πλειονότητά τους μη Ευρωπαίοι», αναφέρει το έγγραφο.

Οι ΗΠΑ τονίζουν ακόμη ότι είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων και για την αποκατάσταση της «στρατηγικής σταθερότητας» σε σχέση με τη Ρωσία.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι οι «ασταθείς κυβερνήσεις μειοψηφίας» στην Ευρώπη έχουν «μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τον πόλεμο», ενώ παράλληλα υπαινίσσεται ότι εμποδίζουν την ειρηνευτική διαδικασία. Τα σχόλια έρχονται τη στιγμή που Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν σε ιδιωτικές συνομιλίες ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να «προδώσει» την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα.

Τέλος, σε αντίθεση με την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ για νέες υποψηφιότητες, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη «να τερματίσει την αντίληψη του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας που επεκτείνεται διαρκώς».