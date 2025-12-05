Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 έγινε στο «Kennedy Center» της Ουάσιγκτον, όμως το αγωνιστικό ενδιαφέρον πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο, έριξε προειδοποιήσεις σε «πόλεις με υψηλή εγκληματικότητα» και παρέλαβε το πρώτο «Βραβείο Ειρήνης» της FIFA .

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α εμφανίστηκε με τη σύζυγό του Μελάνια και την κόρη τους Τίφανι. Δεν απέφυγε τις δηλώσεις για την εσωτερική πολιτική, δηλώνοντας πως «αν υπάρχουν προβλήματα, θα τα αναλάβουμε». Ο Τραμπ έχει ήδη απειλήσει ότι θα μεταφέρει αλλού αγώνες από πόλεις όπως η Βοστώνη, το Σικάγο και το Σιάτλ, εφόσον κρίνει πως οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν φόβοι πως η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Αμερικής θα «στοχεύσει» σε φιλάθλους από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, ενώ το Ιράν απείλησε με μποϊκοτάζ λόγω του ζητήματος που προέκυψε με την έκδοση βίζας ώστε να παρευρεθούν οι εκπρόσωποι του στην κλήρωση. Τελικά, η αντιπροσωπεία θα δώσει το «παρών», παρότι αρκετά μέλη της δεν έλαβαν άδεια εισόδου.

Το βραβείο ειρήνης της FIFA απονεμήθηκε στον Τραμπ πριν την έναρξη της κλήρωσης. Η νέα διάκριση τιμά «όσους ενώνουν τον κόσμο μέσα από την ειρήνη». Ο Πρόεδρος είχε αφήσει υπαινιγμούς πως θα το λάβει, λέγοντας: «Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους. Θέλω να σώσω ζωές, όχι να πάρω βραβεία».

Ο Τραμπ διατηρεί στενή σχέση με τον Τζιάνι Ινφαντίνο εδώ και μήνες. Ο ισχυρός άνδρας της FIFA έχει παραδώσει τρόπαια στον Πρόεδρο και έχει εγκαταστήσει γραφεία της ομοσπονδίας στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει κάνει το Μουντιάλ κεντρικό γεγονός της δεύτερης θητείας του και της επετείου των 250 χρόνων των ΗΠΑ.

Το γκλαμ της κλήρωσης ήταν αντίστοιχο της φήμης του Μουντιάλ. Σούπερ σταρ όπως ο Τομ Μπρέιντι, ο Σακίλ Ο’ Νιλ και ο Γουέιν Γκρέτσκι συμμετείχαν, ενώ στην παρουσίαση ήταν ο Κέβιν Χαρτ, η Χάιντι Κλουμ και ο Ντάνι Ραμίρεζ. Ο Αντρέα Μποτσέλι άνοιξε το πρόγραμμα, με τους Village People να κλείνουν την βραδιά με το «YMCA».

Το Μουντιάλ θα ξεκινήσει στο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικό και θα ολοκληρωθεί στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης. Συνολικά 48 ομάδες θα μάθουν το δρόμο τους προς την κορυφή σε μια διοργάνωση με 16 γήπεδα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.