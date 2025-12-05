Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Μόσχα αναμένει την απάντηση της Ουάσινγκτον μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη ρωσική πρωτεύουσα.

“Τώρα περιμένουμε για την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας στις συνομιλίες που είχαμε την Τρίτη”, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ουσακόφ διευκρίνισε ότι δεν έχει προγραμματιστεί τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Πούτιν και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για νέα συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.