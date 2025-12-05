Ώρα Μουντιάλ! Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο «John F Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Δείτε την κλήρωση μέσω του επίσημου καναλιού της FIFA στο Youtube:
Τα γκρουπ δυναμικότητας
Πρώτο γκρουπ
Καναδάς
Μεξικό
ΗΠΑ
Ισπανία
Αργεντινή
Γαλλία
Αγγλία
Βραζιλία
Πορτογαλία
Ολλανδία
Βέλγιο
Γερμανία
Δεύτερο γκρουπ
Κροατία
Μαρόκο
Κολομβία
Ουρουγουάη
Ελβετία
Ιαπωνία
Σενεγάλη
Ιράν
Νότια Κορέα
Εκουαδόρ
Αυστρία
Αυστραλία
Τρίτο γκρουπ
Νορβηγία
Παναμάς
Αίγυπτος
Αλγερία
Σκωτία
Παραγουάη
Τυνησία
Ακτή Ελεφαντοστού
Ουζμπεκιστάν
Κατάρ
Σαουδική Αραβία
Νότια Αφρική
Τέταρτο γκρουπ
Ιορδανία
Πράσινο Ακρωτήρι
Γκάνα
Κουρασάο
Αϊτή
Νέα Ζηλανδία
playoffs – UEFA
playoffs – UEFA
playoffs – UEFA
playoffs – UEFA
Διεθνή playoffs
Διεθνή playoffs
Το φορμάτ
Για πρώτη φορά σε Μουντιάλ θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, που θα χωριστούν σε 12 ομίλους των 4 χωρών, από τους οποίους προκρίνονται οι δύο πρώτες και οι οκτώ καλύτερες τρίτες στη φάση των «32». Από’ κει και πέρα οι διαδικασία παραμένει η ίδια, με μονά νοκ-άουτ ματς, μέχρι τον μεγάλο τελικό.
Τα γήπεδα
Σε συνολικά 16 γήπεδα θα γίνουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 (11 στις ΗΠΑ, 3 στο Μεξικό, 2 στον Καναδά), με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος να γίνει στο «Metlife Stadium» της Νέας Υόρκης, χωρητικότητας 82,5 χιλιάδων θεατών.
Τα γήπεδα στις ΗΠΑ
Atlanta Stadium: 71,000 θεατές
Boston Stadium : 40,000 θεατές
Dallas Stadium: 80,000 θεατές
Houston Stadium: 72,220 θεατές
Kansas City Stadium: 76,416 θεατές
Los Angeles Stadium: 70,000 θεατές
Miami Stadium: 65,326 θεατές
New York New Jersey Stadium ή «MetLife»: 82,500 θεατές
Philadelphia Stadium: 69,596 – 69,879 θεατές
San Francisco Bay Area Stadium: 68,500 θεατές
Seattle Stadium: 68,740 θεατές
Τα γήπεδα στο Μεξικό
Estadio Azteca Mexico City: 83,264 θεατές
Estadio Guadalajara: 46,355 θεατές
Estadio Monterrey: 53,529 θεατές
Τα γήπεδα στον Καναδά
Toronto Stadium: 39,150 θεατές
BC Place Vancouver Stadium: 54,500 θεατές
