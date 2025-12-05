Ώρα Μουντιάλ! Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο «John F Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Δείτε την κλήρωση μέσω του επίσημου καναλιού της FIFA στο Youtube:

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Πρώτο γκρουπ

Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία

Δεύτερο γκρουπ

Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία

Ιαπωνία

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστρία

Αυστραλία

Τρίτο γκρουπ

Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

Τέταρτο γκρουπ

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

Διεθνή playoffs

Διεθνή playoffs

Το φορμάτ

Για πρώτη φορά σε Μουντιάλ θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, που θα χωριστούν σε 12 ομίλους των 4 χωρών, από τους οποίους προκρίνονται οι δύο πρώτες και οι οκτώ καλύτερες τρίτες στη φάση των «32». Από’ κει και πέρα οι διαδικασία παραμένει η ίδια, με μονά νοκ-άουτ ματς, μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Τα γήπεδα

Σε συνολικά 16 γήπεδα θα γίνουν τα παιχνίδια του Μουντιάλ 2026 (11 στις ΗΠΑ, 3 στο Μεξικό, 2 στον Καναδά), με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος να γίνει στο «Metlife Stadium» της Νέας Υόρκης, χωρητικότητας 82,5 χιλιάδων θεατών.

Τα γήπεδα στις ΗΠΑ

Atlanta Stadium: 71,000 θεατές

Boston Stadium : 40,000 θεατές

Dallas Stadium: 80,000 θεατές

Houston Stadium: 72,220 θεατές

Kansas City Stadium: 76,416 θεατές

Los Angeles Stadium: 70,000 θεατές

Miami Stadium: 65,326 θεατές

New York New Jersey Stadium ή «MetLife»: 82,500 θεατές

Philadelphia Stadium: 69,596 – 69,879 θεατές

San Francisco Bay Area Stadium: 68,500 θεατές

Seattle Stadium: 68,740 θεατές

Τα γήπεδα στο Μεξικό

Estadio Azteca Mexico City: 83,264 θεατές

Estadio Guadalajara: 46,355 θεατές

Estadio Monterrey: 53,529 θεατές

Τα γήπεδα στον Καναδά

Toronto Stadium: 39,150 θεατές

BC Place Vancouver Stadium: 54,500 θεατές