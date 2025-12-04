Ο Ντόναλντ Τραμπ προήδρευσε στην Ουάσινγκτον της τελετής υπογραφής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντας, σε ένα κτίριο που μετονομάστηκε προς τιμήν του. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για “θαύμα”, την ώρα που σφοδρές μάχες συνεχίζονται στο ανατολικό τμήμα της Κονγκό.

“Αυτό θα είναι ένα μεγάλο θαύμα”, δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία “ισχυρή και λεπτομερή”. Οι πρόεδροι της Κονγκό, Φέλιξ Τσισεκέντι, και της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, κράτησαν πιο συγκρατημένη στάση στις δηλώσεις τους, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν στην εφαρμογή της.

Ο Τραμπ προέβλεψε ότι οι δύο ηγέτες στο μέλλον “θα περάσουν πολύ χρόνο με εναγκαλισμούς και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου”, προσθέτοντας ότι “όλοι θα κερδίσουν πολλά χρήματα” από τις συμφωνίες της Ουάσινγκτον, που περιλαμβάνουν και οικονομικές πτυχές.

Ο ερευνητής του ινστιτούτου Ebuteli, Ρέιγκαν Μιβιρί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η τελετή ήταν αποτέλεσμα “μεγάλης πίεσης” από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας πως “το βασικό δεν είναι τόσο το περιεχόμενο της συμφωνίας όσο το ίδιο το γεγονός”.

Η τελετή και οι αντιδράσεις

Η υπογραφή της συμφωνίας, που επισφράγισε δεσμεύσεις αναληφθείσες τον Ιούνιο υπό την ηγεσία της Ουάσινγκτον, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του “Ινστιτούτου Ντόναλντ Τραμπ για την Ειρήνη”. Το πρώην Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη μετονομάστηκε την Τετάρτη από το υπουργείο Εξωτερικών, φέροντας πλέον το όνομα του Αμερικανού προέδρου στην πρόσοψή του.

“Είναι μεγάλη τιμή”, δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός, παρά τα μικτά αποτελέσματα των διεθνών του παρεμβάσεων. Ο Καγκάμε εξήρε τη “πραγματιστική” διαμεσολάβηση του Τραμπ, προειδοποιώντας ωστόσο για “σκαμπανεβάσματα” στην εφαρμογή των συμφωνιών.

Από την πλευρά του, ο Τσισεκέντι ευχαρίστησε τον 79χρονο Ρεπουμπλικάνο για το “σημείο καμπής” που έφερε, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως “την αρχή μιας νέας πορείας”, αλλά και “απαιτητική” και “μάλλον δύσκολη”.

Συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή

Παρά την υπογραφή της συμφωνίας, οι μάχες συνεχίζονται στην επαρχία του Νότιου Κίβου, στο ανατολικό τμήμα της Κονγκό. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, οι συγκρούσεις μαίνονται μεταξύ του ένοπλου κινήματος M23, που υποστηρίζεται από το Κιγκάλι, και του στρατού της ΛΔ Κονγκό, ο οποίος ενισχύεται από πολιτοφυλακές.