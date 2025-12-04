Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι η συνάντηση των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα ήταν «αρκετά καλή», χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τους δύο αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «δεν ξέρω τι κάνει το Κρεμλίνο», συνέχισε ωστόσο λέγοντας ότι «μπορώ να σας πω, ότι είχαν μια αρκετά καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Θα δούμε τι θα προκύψει». Σημείωσε δε, ότι «το τι θα προκύψει από αυτή τη συνάντηση δεν μπορώ να το πω, γιατί χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε, ότι «με την Ουκρανία έχουμε καταλήξει σε κάτι αρκετά ικανοποιητικό, είναι πολύ ευχαριστημένοι». Σε ερώτηση αν ενημερώθηκε, ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, ο Τραμπ απάντησε: «Θα ήθελε να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτή ήταν η εντύπωσή τους». Κατέληξε λέγοντας: «Νομίζω ότι θα ήθελε να επιστρέψει σε μια πιο φυσιολογική ζωή».