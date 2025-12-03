Ήδη στην περιοχή βρίσκεται το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το Τζέραλντ Φορντ. Πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκαν στο Πόνσε του Πουέρτο Ρίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίζεται πως οι θάνατοι από τα ναρκωτικά έχουν μειωθεί από τότε που βομβαρδίζει τα σκάφη που τα μεταφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και προανήγγειλε πλήγματα στις εγκαταστάσεις των καρτέλ στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προβαίνουν σε στρατιωτικές ασκήσεις και προετοιμάζονται για πόλεμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας παρά το γεγονός ότι το αεροδρόμιο του Καράκας ακόμη λειτουργεί κανονικά.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει βρεθεί στο στόχαστρο για τη φονική επίθεση αμερικανικών δυνάμεων εναντίον ενός σκάφους με ναρκωτικά στην Καραϊβική στις 2 Σεπτεμβρίου.

Το παράνομο σκάφος χτυπήθηκε μία φορά και από τους 11 επιβάτες επέζησαν δύο, οι οποίοι σκοτώθηκαν σε δεύτερο πλήγμα.

«Δεν είδα προσωπικά επιζώντες, αλλά παρέμεινα εκεί επειδή το πράγμα είχε πάρει φωτιά. Εξερράγη το σκάφος μέσα σε φωτιά, καπνό. Δεν μπορείς να δεις τι έγινε ψηφιακά. Αυτό ονομάζεται ομίχλη του πολέμου», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας ΗΠΑ.

Η Washington Post αποδίδει στον υπουργό Άμυνας την φράση «σκοτώστε τους όλους». Αν ισχύει κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει διαπράξει έγκλημα πολέμου.