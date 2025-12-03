Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον των μεταναστών από τη Σομαλία, δηλώνοντας ότι «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας». Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν την Τρίτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε στη Μινεσότα, όπου – σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη – καταβλήθηκαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες, μέσω εικονικών τιμολογίων από Αμερικανούς σομαλικής καταγωγής. Το περιστατικό αποτέλεσε αφορμή για τις νέες του δηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Τραμπ δήλωσε πως στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν ότι τρέχουν γύρω-γύρω και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο». Πρόσθεσε ότι «η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρομάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας».

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος έχει επανειλημμένα βάλει στο στόχαστρο μειονότητες, κάνοντας την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης κορυφαία προτεραιότητα της πολιτικής του. Με τις δηλώσεις του, υποδαυλίζει τον φόβο μερίδας της λευκής πλειοψηφίας ότι θα χάσει την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική ισχύ της.

«Είμαστε σε σημείο καμπής», είπε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να κάνουν τη «λάθος επιλογή», δηλαδή «να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε σκουπίδια στη χώρα μας». Παράλληλα, κατηγόρησε τους Αμερικανούς σομαλικής καταγωγής ότι «δεν συνεισφέρουν τίποτα» και επιτέθηκε ξανά στην Ιλάν Ομάρ, τη δημοκρατική βουλεύτρια από τη Μινεσότα που κατάγεται από τη Σομαλία και ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνησή του.

«Η Ιλάν Ομάρ είναι σκουπίδι. Οι φίλοι της είναι σκουπίδια», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ας επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ήρθαν και ας λύσουν τα προβλήματά τους».

Η Ομάρ απάντησε μέσω της πλατφόρμας X, γράφοντας: «Η εμμονή του με μένα είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω να του προσφερθεί η (ψυχολογική) βοήθεια που χρειάζεται απελπιστικά».

Νέα περιοριστικά μέτρα στη μετανάστευση

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να «τερματίσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση εναντίον δύο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον, για την οποία κατηγορήθηκε Αφγανός πρώην στρατιωτικός.

Ήδη από τον Ιούνιο, η κυβέρνησή του είχε επιβάλει απαγόρευση εισόδου ή περιορισμούς στις βίζες υπηκόων 19 κρατών, μεταξύ των οποίων και της Σομαλίας.

Η Σομαλία, χώρα στο Κέρας της Αφρικής, αντιμετωπίζει μακροχρόνια κρίση. Περίπου το 70% του πληθυσμού της ζει σε συνθήκες «πολυδιάστατης φτώχειας», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ από τη δεκαετία του 1990 έχει βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην κατάρρευση του κράτους.