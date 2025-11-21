Μορφή τελεσιγράφου προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έλαβε η πρωϊνή συνέντευξη του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο Fox Radio, όπου ζήτησε να έχει υπογραφτεί η συμφωνία μέχρι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, που είναι και η Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο Τραμπ φάνηκε σίγουρος πως η Ουκρανία θα απωλέσει και άλλο από το έδαφός της σε σύντομο χρονικό διάστημα και για αυτό τον λόγο θα ήταν προς το συμφέρον της να συναινέσει στην υπογραφή του συμφώνου ειρήνης.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να τερματιστεί ο πόλεμος ώστε να σταματήσουν οι σκοτωμοί.

Αναφέρθηκε όμως και στη Ρωσία και στην ανησυχία που υπάρχει για το αν μελλοντικά εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στη Βαλτική και την Ευρώπη λέγοντας πως «θα εμποδιστεί».

Εξάλλου, πρόσθεσε, «Η Ρωσία δεν επιδιώκει να μπλέξει σε περισσότερους πολέμους».

Το δίλημμα Ζελένσκι

Την ίδια ώρα, από εχθές, οπότε και επιδόθηκε στον ουκρανό πρόεδρο το σχέδιο του συμφώνου ειρήνης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με το πιο επώδυνο δίλημμα από την έναρξη του πολέμου.

Και στο διάγγελμα που απηύθυνε στον Ουκρανικό λαό παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές ότι «τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή – είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο».

«Ζωή χωρίς ελευθερία»

«Είτε 28 δύσκολα σημεία (του προσχεδίου), είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας – ο σκληρότερος που υπήρξε ποτέ – και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της χώρας του.

«Εναλλακτικές λύσεις»

Όπως είπε θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο, ένα σχέδιο που θεωρείται ευρέως ότι είναι ευνοϊκό για τη Μόσχα.

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι δεν θα «προδώσει» την Ουκρανία.

Προέτρεψε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό που χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας, προσθέτοντας ότι αναμένει περισσότερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα.

«Πρέπει να ενωθούμε»

«Απευθύνομαι τώρα σε όλους τους Ουκρανούς. Στον λαό μας, στους πολίτες, στους πολιτικούς – σε όλους. Πρέπει να ενωθούμε. Να συσπειρωθούμε. Σταματήστε τις διαμάχες. Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια», συνέχισε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Το κοινοβούλιο μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί με ενότητα. Η κυβέρνηση μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά». «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου, 2022), και δεν θα το κάνουμε τώρα. Και ξέρω σίγουρα ότι σε αυτή την πραγματικά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, δεν είμαι μόνος. Ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν στο κράτος τους, ότι είμαστε ενωμένοι». «Θυμόμαστε: Η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Πιστεύουμε: Η Ευρώπη θα είναι μαζί μας»

Μίλησε με Τζέι Ντι Βανς

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε μία προσπάθεια να λειάνει «απεχθείς» πλευρές του σχεδίου.

Κατά πληροροφρίες, οι πιέσεις στο Κίεβο για να συμφωνήσει με τα περιβόητα 28 σημεία του σχεδίου είναι ασφυκτικές ενώ έχει καταστεί σαφές πως θα υπάρξει διακοπή της ροής πληροφοριών και αμυντικών συστημάτων αν δεν το σχέδιο δεν γίνει αποδεκτό.

Μόσχα: «Δεν έχουμε ενημερωθεί»

Από την πλευρά της η Ρωσία υποστηρίζει ότι δεν έχει ενημερωθεί «επισήμως» από τις ΗΠΑ για τις λεπτομέρειες του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προέτρεψε το Κίεβο να διαπραγματευτεί «τώρα» αντί να διακινδυνεύσει να χάσει και άλλα εδάφη.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν συζητούν ακόμη τις προτάσεις λεπτομερώς, αλλά πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, εκτίμησε ότι η προέλαση ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία μειώνει το περιθώριο κινήσεων του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι καλύτερο να διαπραγματευτούν και να κάνουν τώρα παρά πιο αργά. Το περιθώριο (του Ζελένσκι) να λαμβάνει αποφάσεις μειώνεται καθώς χάνει εδάφη», σχολίασε στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.