Κορυφώνονται οι διπλωματικές πρωτοβουλίες όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την αποκάλυψη του Axios, ότι ΗΠΑ και Ρωσία επεξργάζονται ένα μυστικό σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό που πολέμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έλαβε σχέδιο αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Ουκρανός ηγέτης αναμένει να συζητήσει τις νέες διπλωματικές δυνατότητες με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την ειρήνη από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να φέρουν πραγματική ειρήνη», αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ από την αρχή του έτους για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.»

«Είμαστε έτοιμοι, ακόμη και τώρα, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και τους εταίρους μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη.»

Με πληροφορίες από Skynews