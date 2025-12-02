Σε μια από τις πιο επικίνδυνες κλιμακώσεις μέχρι σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να πλήξουν «πολύ σύντομα» στόχους στο εσωτερικό της Βενεζουέλας.

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μετατόπιση του πολέμου κατά των ναρκωτικών από τις θαλάσσιες επιχειρήσεις σε χερσαίες επιθέσεις, φέρνοντας την περιοχή ακόμη πιο κοντά στο ενδεχόμενο να υπάρξει μία ανοιχτή σύγκρουση.

«Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα το ξεκινήσουμε αυτό πολύ σύντομα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει πρόσωπα εντός της Βενεζουέλας, μια κίνηση που θα σηματοδοτούσε σαφή κλιμάκωση σε σχέση με την έως τώρα εκστρατεία, η οποία περιοριζόταν αποκλειστικά σε επιθέσεις κατά σκαφών που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

Οι σημερινές του δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου επαναλαμβάνουν προηγούμενα σχόλιά του, όταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων για την Ημέρα των Ευχαριστιών είχε προαναγγείλει ότι τα χτυπήματα σε χερσαίους στόχους θα ξεκινούσαν «πολύ σύντομα». O Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι: «Αυτοί οι άνθρωποι σκότωσαν πέρυσι πάνω από 200.000 ανθρώπους και πρόσθεσε ότι θα τσακίσουμε αυτά τα καθάρματα».

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι αμερικανικές επιθέσεις να μην περιοριστούν στη Βενεζουέλα. Όπως δήλωσε, «όποιος κατασκευάζει ναρκωτικά ή τα πουλάει στη χώρα μας» ενδέχεται να αποτελέσει στόχο.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι έχει πληροφορηθεί για ύπαρξη εργοστασίων παραγωγής κοκαΐνης στην Κολομβία, διαμηνύοντας ουσιαστικά ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της Βενεζουέλας.

Πέρα από τις έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέου τύπου επέμβασης κατά της Βενεζουέλας, οι τακτικές του υπουργείου Άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής. Προσφάτως αποκαλύφθηκε ότι το Πεντάγωνο προχώρησε σε δεύτερο πλήγμα εναντίον σκάφους, καθώς η αρχική επίθεση δεν είχε σκοτώσει όλους τους επιβαίνοντες.

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχαν γνώση της δεύτερης επίθεσης σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική τον Σεπτέμβριο, την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει ότι την εντολή έδωσε ναύαρχος. «Δεν γνώριζα για το δεύτερο πλήγμα. Δεν ήξερα τίποτα για ανθρώπους. Δεν είχα εμπλοκή και ήξερα ότι κατέστρεψαν ένα σκάφος, αλλά θα έλεγα το εξής: Έκαναν ένα πλήγμα», δήλωσε ο Τραμπ στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι ο Χέγκσεθ «ήταν ικανοποιημένος» με το αρχικό πλήγμα, αλλά «δεν γνώριζε για τη δεύτερη επίθεση που είχε να κάνει με δύο άτομα». Από την πλευρά του υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επανέλαβε τις τοποθετήσεις αυτές, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως «είδε ζωντανά το πρώτο πλήγμα», αλλά στη συνέχεια «προχώρησε στην επόμενη συνάντησή του. Πρόσθεσε ότι «δεν είδε προσωπικά επιζώντες», αλλά υποστηρίζει την απόφαση του ναυάρχου Φρανκ Μ. “Μιτς” Μπράντλεϊ, διοικητή της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ο οποίος όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα έδωσε την εντολή για το δεύτερο πλήγμα. Διαβάστε ακόμα:

