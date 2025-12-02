Σε μια από τις πιο επικίνδυνες κλιμακώσεις μέχρι σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να πλήξουν «πολύ σύντομα» στόχους στο εσωτερικό της Βενεζουέλας.
Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μετατόπιση του πολέμου κατά των ναρκωτικών από τις θαλάσσιες επιχειρήσεις σε χερσαίες επιθέσεις, φέρνοντας την περιοχή ακόμη πιο κοντά στο ενδεχόμενο να υπάρξει μία ανοιχτή σύγκρουση.
«Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα το ξεκινήσουμε αυτό πολύ σύντομα».
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει πρόσωπα εντός της Βενεζουέλας, μια κίνηση που θα σηματοδοτούσε σαφή κλιμάκωση σε σχέση με την έως τώρα εκστρατεία, η οποία περιοριζόταν αποκλειστικά σε επιθέσεις κατά σκαφών που, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.
.@POTUS on Venezuelan drug traffickers: “These people have killed over 200K people last year… We’re taking those son of a bitches out.” pic.twitter.com/hFIbtuKLeF
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 2, 2025
Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι αμερικανικές επιθέσεις να μην περιοριστούν στη Βενεζουέλα. Όπως δήλωσε, «όποιος κατασκευάζει ναρκωτικά ή τα πουλάει στη χώρα μας» ενδέχεται να αποτελέσει στόχο.
Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι έχει πληροφορηθεί για ύπαρξη εργοστασίων παραγωγής κοκαΐνης στην Κολομβία, διαμηνύοντας ουσιαστικά ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της Βενεζουέλας.
Πέρα από τις έντονες αντιδράσεις της κοινής γνώμης σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέου τύπου επέμβασης κατά της Βενεζουέλας, οι τακτικές του υπουργείου Άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής. Προσφάτως αποκαλύφθηκε ότι το Πεντάγωνο προχώρησε σε δεύτερο πλήγμα εναντίον σκάφους, καθώς η αρχική επίθεση δεν είχε σκοτώσει όλους τους επιβαίνοντες.
«Κάνε διάλογο με τον Μαδούρο»: Ο Πάπας Λέων προτρέπει τον Τραμπ να μην χτυπήσει τη Βενεζουέλα
Τραμπ: «Χάος η κατάσταση στην Ουκρανία, δεν είναι εύκολα τα πράγματα»