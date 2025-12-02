Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, συναντάται με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ αντιπροσωπεια των ΗΠΑ συναντάται στην Μόσχα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε χαρακτηριστικά για την κατάσταση στην Ουκρανία: «Τι μπάχαλο… Η Ουκρανία δεν είναι μια εύκολη κατάσταση»

Πρόσθεσε επίσης, ότι οι ΗΠΑ είναι «ισχυρές και σεβαστές ξανά στην παγκόσμια σκηνή» και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη νωρίτερα φέτος. Αλλά παραδέχθηκε ότι «έχουμε πρόβλημα με έναν πόλεμο που ο λαός μας προσπαθεί να διευθετήσει τώρα, με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

‘I’ve settled 8 wars. This would be the 9th. And our people are over in Russia right now to see if we can get it settled’ — Trump ‘Not an easy situation, let me tell you. What a mess’ Before, ‘Biden gave away $350 billion like it was candy’ pic.twitter.com/qjHc0n0HX5 — Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) December 2, 2025

Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν «εμπλέκονται πλέον οικονομικά», πωλούν μόνο όπλα στο ΝΑΤΟ, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να «το διευθετήσουν (σ.σ πόλεμο)».

«Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος και ο λαός μας βρίσκεται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή για να δει αν μπορούμε να το διευθετήσουμε. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, επιτρέψτε μου να σας πω, τι μπάχαλο! Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος, δεν υπήρχε καν πιθανότητα».

Στη συνέχεια, αστειευόμενος ανέφερε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης αν τερματίσει αυτόν τον πόλεμο (ή «κάθε πόλεμο» που διευθέτησε).

Το Υπουργικό Συμβούλιο συμβούλιο πραγματοποιείται την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντώνται με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να συζητήσουν ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μεταξύ άλλων, στο υπουργικό συμβούλιο συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Τέλος, από την πλευρά του πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τα αποτελέσματα των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνοψίζοντας τα 20 σημεία στα οποία επήλθε συμφωνία. Όπως υπογράμμισε, στο τραπέζι παραμένουν ακόμη ορισμένα ιδιαίτερα απαιτητικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων τα εδαφικά θέματα, η αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και το πλαίσιο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία.

