Συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιούν σήμερα στο Κρεμλίνο ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, προκειμένου να τον πείσουν να υποστηρίξει το νέο προσχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Στην κρίσιμη συνάντηση στο Κρεμλίνο συμμετέχουν ο σύμβουλός του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ. Παρόντες είναι επίσης και οι διερμηνείς.

Στην αρχή της συνάντησης, παρόντων των δημοσιογράφων, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η σνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.

«Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ.

«Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» τόνισε από την πλευρά του ο Πούτιν.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν αφού νωρίτερα έκανε μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η έκτη φορά που ο Στιβ Γουίτκοφ επισκέπτεται την Ρωσία εφέτος.

Νωρίτερα το απόγευμα, Ρώσος πρόεδρος, πριν από τη συνάντηση, μίλησε στο περιθώριο επενδυτικού φόρουμ στη Μόσχα, δηλώνοντας: «Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά εάν η Ευρώπη θέλει να μας πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα.» αναφέρε χαρακτηριστικά ο Ρώσος Πρόεδρος.

Απέδωσε στις ευρωπαϊκές χώρες τον ρόλο της εμπόδισης των αμερικανικών προσπαθειών για ειρήνη, προσθέτοντας ότι «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα».

Παράλληλα, προειδοποίησε για αντίποινα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία, μετά τα πλήγματα του Κιέβου εναντίον ρωσικών τάνκερ, δηλώνοντας: «Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και όποια πλοία μπαίνουν σε αυτά.»

The Russian Defense Ministry released a video purporting to show its soldiers in the center of the frontline Ukrainian town of Pokrovsk. Ukraine has made no acknowledgement that the place has fallen into Russian hands https://t.co/g4TbKnQP3k pic.twitter.com/V1AkgNortF — Reuters (@Reuters) December 2, 2025

Ο Πούτιν επανέλαβε επίσης ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τον απόλυτο έλεγχο της πόλης Ποκρόβσκ, προσκαλώντας δημοσιογράφους να επισκεφθούν την περιοχή για να διαπιστώσουν την κατάσταση.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ έφτασε στο Κρεμλίνο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τις 17:00 (ώρα Μόσχας), όμως ο Ρώσος πρόεδρος δεν βρισκόταν εκεί. Μία ώρα αργότερα ολοκλήρωσε την ομιλία του στο επενδυτικό φόρουμ και στη συνέχεια βρήκε χρόνο να συνομιλήσει με δημοσιογράφους.

Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «χάος»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους ενόψει της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια δύσκολη και πολύπλοκη κατάσταση. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες για επίλυση συνεχίζονται, σημειώνοντας ότι η εμπειρία του σε προηγούμενους πολέμους μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση της κρίσης.

Πρόσθεσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι «ισχυρές και σεβαστές ξανά στην παγκόσμια σκηνή» και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη νωρίτερα φέτος. Αλλά παραδέχθηκε ότι «έχουμε πρόβλημα με έναν πόλεμο που ο λαός μας προσπαθεί να διευθετήσει τώρα, με τη Ρωσία και την Ουκρανία».

Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ δεν «εμπλέκονται πλέον οικονομικά», πωλούν μόνο όπλα στο ΝΑΤΟ, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να «το διευθετήσουν (σ.σ πόλεμο)».

«Έχω διευθετήσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος και ο λαός μας βρίσκεται στη Ρωσία αυτή τη στιγμή για να δει αν μπορούμε να το διευθετήσουμε. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση, επιτρέψτε μου να σας πω, τι μπάχαλο! Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν πρόεδρος, δεν υπήρχε καν πιθανότητα». κατέληξε ο Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, εξέφρασε μια προσεκτική αισιοδοξία σχετικά με την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Σε εκδήλωση στο Δουβλίνο, σημείωσε ότι η ταχύτητα των διαπραγματεύσεων και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την υποστήριξή τους αποτελούν θετικά στοιχεία για τη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει ενεργή στον διπλωματικό διάλογο.

Η απάντηση του Ουκρανού ΥΠΕΞ στον Πούτιν: Χθες είπε ότι ήταν έτοιμος να πολεμήσει όλο το χειμώνα. Σήμερα, απειλεί τα θαλάσσια λιμάνια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, συνεχίζει να κινείται έντονα στη γεωπολιτική σκακιέρα, ενώ οι ουκρανικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για την πρόθεση της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, υπογράμμισε ότι οι τελευταίες δηλώσεις του Πούτιν δείχνουν έλλειψη βούλησης για ειρήνευση.

For the second day in a row, Putin makes statements that demonstrate that he does not plan to end the war. Yesterday he said he was prepared to fight through the winter. Today, he threatens sea ports and freedom of navigation. And these threats are directed first and foremost at… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 2, 2025

«Χθες είπε ότι ήταν έτοιμος να πολεμήσει όλο το χειμώνα. Σήμερα, απειλεί τα θαλάσσια λιμάνια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο Σιμπίχα στο «X», προσθέτοντας ότι οι απειλές αφορούσαν τη νότια πόλη της Οδησσού.

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει τις συνομιλίες με τον Γουίτκοφ, ο Πούτιν έκανε πολεμικές δηλώσεις, υποσχόμενος να αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα και να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών λιμανιών και πλοίων.

Οι αξιωματούχοι της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης έχουν εργαστεί για μια ειρηνική λύση, συνέχισε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας: «Τώρα είναι η ώρα να αναγκάσουμε την πηγή του πολέμου να τον τερματίσει».

Πριν από την επίσκεψη στο Κρεμλίνο, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ εθεάθησαν στο κέντρο της Μόσχας μαζί με τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμιτρίεφ. Νωρίτερα, οι τρεις αξιωματούχοι γευμάτισαν σε εστιατόριο βραβευμένο με αστέρι Michelin, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Διαβάστε ακόμα:

Πούτιν: Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, η Ρωσία είναι έτοιμη