Η ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση κλιμακώνεται εκ νέου, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει χαρακτηστισικά ότι:« εάν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι».

«Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι τώρα» απείλησε προ ολίγου ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Το Ποκρόβσκ βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού» υποστήριξε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Το Ποκρόβσκ έχει ιδιαίτερη σημασία, αυτό αποτελεί εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων μας» ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, σε μια επίδειξη ισχύος λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση με τον Στιβ Γούιτκοφ.

Θα εντείνουμε τα πλήγματασε εγκαταστάσεις ρωσικών σκαφών, θα λάβουμε μέτρα εναντίον δεξαμενόπλοιων που βοηθούν την Ουκρανία, προειδοποίησε.

Επίσης ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι«οι ηγέτες της Ουκρανίας θα σκεφθούν αν αξίζουν τέτοιες πρακτικές».

Οι Ευρωπαίοι, έμειναν μόνοι τους εκτός συνομιλιών, παρεμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Τραμπ από την επίτευξη ειρήνης μέσω διαλόγου, ισχυρίστηκε. «Δεν έχουν ειρηνική ατζέντα, είναι στο πλευρό του πολέμου».

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ και η διαπραγματευτική θέση της Μόσχας

Ρώσοι αναλυτές εκτιμούν ότι η προέλαση στο Ποκρόβσκ τη σημαντικότερη νίκη μετά την Αβντιίφκα στις αρχές του 2024– μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη θέση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις. Η κατάληψη της πόλης λειτουργεί ως ένδειξη της ρωσικής προέλασης στην επαρχία Ντονέτσκ, σε μια περίοδο όπου ο Πούτιν ζητεί από την Ουκρανία να παραδώσει την περιοχή.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς, περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Εάν η Ρωσία καταφέρει να εξασφαλίσει τον έλεγχο του Ποκρόβσκ και της Κοστιαντινίφκα, θα αποκτήσει βάση για περαιτέρω προέλαση προς Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, ενώ η επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ στα δυτικά θα γίνει πιο εκτεθειμένη.

Η Μόσχα θέλει να πείσει ότι η πλήρης κατάληψη του Ντονέτσκ είναι αναπόφευκτη και πως το Κίεβο θα πρέπει να την παραδώσει στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αντίθετα, η Ουκρανία προσπαθεί να αποδείξει στους δυτικούς συμμάχους ότι το κόστος για τη Ρωσία είναι τεράστιο ακόμη και για μικρές εδαφικές προωθήσεις, κάτι που καθιστά απαραίτητη τη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας.

Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείω

«Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ μετέτρεψαν τον αρχικό αμερικανικό χάρτη ειρήνης σε ένα σχέδιο 20 σημείων», όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο Δουβλίνο. Ανέφερε ότι η αρχική πρόταση περιορίστηκε από 28 σε 20 σημεία στη Γενεύη και «οριστικοποιήθηκε» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα.

«Κάποια πράγματα χρειάζονται περαιτέρω διευθέτηση», είπε. Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι αυτό σηματοδοτεί «μία από τις πιο δύσκολες και ταυτόχρονα αισιόδοξες στιγμές» για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Aναφέρθηκε επίσης στη σημερινή συνάντηση στο Κρεμλίνο, όπου οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο ΗΠΑ – Ουκρανίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είπε ακόμη ότι αναμένει επικοινωνία από την αμερικανική ομάδα αμέσως μετά τη συνάντησή τους με τον Πούτιν και άλλους αξιωματούχους του Κρεμλίνου.

«Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω όλα τα μηνύματα (σ.σ. που φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου), είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές συνομιλίες», πρόσθεσε. Ολόκληρη ανάρτηση του Ζελένσκι Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν βελτιώσει ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που αναπτύχθηκε στη Γενεύη κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Φλόριντα, ανέφερε νωρίτερα σήμερα (2/12) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η εργασία βασίστηκε στο έγγραφο της Γενεύης, και αυτό το έγγραφο έχει βελτιωθεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι στο X. «Οι διπλωμάτες μας εργάζονται ενεργά με όλους τους εταίρους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι συμμετέχοντες στον Συνασπισμό των Προθύμων εμπλέκονται ουσιαστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων», πρόσθεσε αναφερόμενος στην ομάδα των χωρών που προσφέρθηκαν να συνδράμουν την άμυνα της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. A detailed briefing by the Ukrainian delegation following all their meetings in the United States. We discussed in person the matters that cannot be addressed over the phone. Rustem Umerov and participants in the negotiations in Florida reported on the key points raised by the… pic.twitter.com/FIMDjtUfXp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2025 «Σημειώνουμε ότι οι Ρώσοι έχουν ήδη ξεκινήσει νέες εκστρατείες παραπληροφόρησης ενόψει των προετοιμασιών για τις επικείμενες συναντήσεις τους με την αμερικανική πλευρά», συνέχισε. «Έδωσα οδηγίες να συνεχιστεί η πιο εποικοδομητική δυνατή συνεργασία με την ομάδα του προέδρου Τραμπ, καθώς και με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες θα παράσχουν στους εταίρους όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας και τις προσπάθειές της να χρησιμοποιήσει τη διπλωματική δέσμευση ως κάλυψη για να αποδυναμώσει τις κυρώσεις και να εμποδίσει σημαντικές συλλογικές ευρωπαϊκές αποφάσεις. Τέλος, η Ουκρανία αντιμετωπίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μέγιστη σοβαρότητα – είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε πραγματική ειρήνη και εγγυημένη ασφάλεια. Αυτό ακριβώς είναι το επίπεδο δέσμευσης που πρέπει να επιβληθεί στη ρωσική πλευρά, και αυτό το έργο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μαζί με τους εταίρους μας. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας θα διατηρήσει συνεχή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών συναντήσεων», καταλήγει η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου.

Διαβάστε ακόμα:

Πούτιν: Η κατάληψη του Ποκρόφσκ θα επιτρέψει στον στρατό να προχωρήσει περισσότερο

Ζελένσκι: ΗΠΑ και Ουκρανία κατέληξαν σε σχέδιο ειρήνης 20 σημείων