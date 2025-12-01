O Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Tribune Dimanche ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, δηλώσε ότι «ο Βλαντιμίρ Πούτιν είτε θα συναινέσει σε μια παύση πυρός, είτε θα εκθέσει τη Ρωσία σε νέες κυρώσεις, που θα παραλύσουν περαιτέρω την οικονομία της, καθώς και στην ανανεωμένη ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία». Ο Μπαρό επεσήμανε επίσης ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «εξελέγη Πρόεδρος με διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές, το οποίο δεν ισχύει για τον Βλαντιμίρ Πούτιν», προσθέτοντας ότι «αυτό που εμποδίζει την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές είναι ο πόλεμος, που επέλεξε ο Ρώσος Πρόεδρος».

Όσον αφορά τις υποθέσεις διαφθοράς στην Ουκρανία, ο Γάλλος Υπουργός ανέφερε ότι «πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, χωρίς παρεμβάσεις στην ειρηνευτική διαδικασία» και υπογράμμισε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «έχει κάθε δικαίωμα να οδηγήσει την Ουκρανία προς την ειρήνη», σύμφωνα και με σχετική ανάρτησή του στο Instagram.

Στο μεταξύ ενόψει της σημερινής επίσκεψης Ζελενσκι, το Ελιζέ σε ανακοίνωση του σημειώνει ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν την κατάσταση και τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασιζόμενοι στις συζητήσεις της Γενεύης και το αμερικανικό σχέδιο και σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους», προσθέτοντας ότι «θα εξετάσουν επίσης τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων».

Τέλος, στο Παρίσι, ο Ουκρανός Πρόεδρος θα συνοδεύεται από την συζυγό του Ολένα Ζελένσκα, που θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την πρωτοβουλία «Φέρτε Πίσω τα Παιδιά», την οποία η ίδια προωθεί. Αυτή η πρωτοβουλία «κατέστησε δυνατή την επιστροφή σχεδόν 2.000 παιδιών της Ουκρανίας, που η Ρωσία πήρε από τις οικογένειές τους», ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών.