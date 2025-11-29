Ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου, στο Παρίσι τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνομιλίες σχετικά με αμερικανικό σχέδιο που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Όπως ανέφερε η γαλλική προεδρία, «οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου, καθώς και σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας». Θα εξεταστεί επίσης η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων.