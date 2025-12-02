Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η κατάληψη της ουκρανικής πόλης Ποκρόφσκ θα επιτρέψει στον ρωσικό στρατό να προχωρήσει στα επόμενα στάδια των επιθετικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Αυτή είναι μια σημαντική κατεύθυνση. Όλοι καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι. Θα διασφαλίσει την προώθηση των λύσεων για τα καθήκοντα που αρχικά θέσαμε στην αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», ανέφερε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του την Κυριακή σε διοικητικό κέντρο.

Η Ρωσία εξακολουθεί να αναφέρεται στη στρατιωτική της εισβολή στην Ουκρανία, που διαρκεί πλέον πάνω από τρεισήμισι χρόνια, ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας διατηρούν με αυτοπεποίθηση την πρωτοβουλία και συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντα της επιχείρησης. Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σχεδόν σε όλες τις κατευθύνσεις», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν κατόρθωσε να αντιδράσει στις προωθήσεις του ρωσικού στρατού, επισημαίνοντας επιτυχίες που, όπως είπε, σημειώθηκαν και νοτιότερα, στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Στις δηλώσεις του, χαρακτήρισε τις βαριές απώλειες των ουκρανικών δυνάμεων ως «την τραγωδία του ουκρανικού λαού».