Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ισραήλ να μην εμπλακεί στρατιωτικά στη Συρία, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να υπονομεύσει τη μετάβαση της χώρας σε μια «ευημερούσα» περίοδο.

«Είναι πολύ σημαντικό το Ισραήλ να διατηρήσει ισχυρό και αληθινό διάλογο με τη Συρία, τίποτα να μην παρεμβαίνει στη μετατροπή της Συρίας σε μια ευημερούσα χώρα», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Τόνισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ ικανοποιημένες από τα αποτελέσματα» που παρουσιάζει η Δαμασκός.

Η προειδοποίηση του Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη νότια Συρία, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με το Ισραήλ, στόχος της επιχείρησης ήταν μια ισλαμιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Από την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, πριν από έναν χρόνο, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις σε συριακό έδαφος, ενώ δυνάμεις του εισβάλλουν τακτικά στη νότια Συρία. Η επιχείρηση της περασμένης Παρασκευής χαρακτηρίστηκε η πιο πολύνεκρη, με το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας να κάνει λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο τον νέο πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρώην τζιχαντιστής ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

«Ο νέος πρόεδρος της Συρίας εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει ότι θα γίνουν καλά πράγματα και ότι η Συρία και το Ισραήλ θα έχουν στο μέλλον μια μακρά και ευημερούσα σχέση. Είναι μια ιστορική ευκαιρία που προστίθεται στην επιτυχία που έχει ήδη επιτευχθεί για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η στάση του Ισραήλ και οι αντιδράσεις

Μετά την πτώση του Άσαντ, το Ισραήλ ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη του Γκολάν, πέραν της γραμμής οριοθέτησης. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε στις 19 Νοεμβρίου τους στρατιώτες που σταθμεύουν εκεί, δηλώνοντας ότι η χώρα του αποδίδει «τεράστια σημασία» στη στρατιωτική παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία τυπικά βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ.

Η επίσκεψη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από τη Συρία όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη, που κατήγγειλαν την κίνηση ως παραβίαση των διεθνών συμφωνιών για την περιοχή.