Κάτι σε -4 βαθμούς Κελσίου. Με ένα εκνευριστικό χιονόνερο να πέφτει ασταμάτητα και ολόκληρα κομμάτια πάγου απλωμένα στον δρόμο να επιβεβαιώνουν πως η Αστάνα είναι βυθισμένη καιρό τώρα σε βαρύ χειμώνα. Οι πρώτες εικόνες της αποστολή του Ολυμπιακού χθες βράδυ έπειτα από την προσγείωση στην πρωτεύουσα του Καζακστάν.

Οχι, δεν προσδοκούσε κανείς σε κάτι καλύτερο. Ενημερωμένοι ήταν οι Ερυθρόλευκοι για ό,τι θα συναντούσαν έπειτα από την 5ωρη πτήση τους. Καμιά φορά όμως είναι άλλο να περιμένεις και άλλο να πρέπει να χρόνο ρεκόρ να προσαρμοστείς σε μια τέτοια «κατάψυξη». Εχουν ουσιαστικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές του τη σημερινή ημέρα προκειμένου να εναρμονιστούν και κατ’ επέκταση να ανταποκριθούν. Διότι αύριο το απόγευμα (17:30 για εμάς, 20:30 για εκείνους) τους περιμένει κανονικός τελικός στο «Astana Arena» κόντρα στην Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της league phase του Champions League. Είτε θα νικήσουν και θα διατηρήσουν πιθανότητες πρόκρισης στα νοκάουτ του Φλεβάρη. Είτε επί της ουσίας οι δύο τελευταίες αγωνιστικές του Γενάρη (Λεβερκούζεν εντός, Αγιαξ εκτός) δεν θα φτάνουν για την παρουσία στο top 24.

«Ο πήχης είναι ψηλά, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και να πετύχουμε, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους πλέον για αυτό θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να νικήσουμε» έλεγε το σαββατόβραδο ο Ζέλσον Μαρτίνς δείχνοντας να το έχει καταλάβει απόλυτα το σενάριο. Από κοντά και ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα: «Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες. Είμαστε έτοιμοι όμως για να κατακτήσουμε τη νίκη». Και όσο για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που ακόμη και στην Αστάνα προσγειώθηκε με το κλασικό του τζιν πουκάμισο; Εκείνος είναι σίγουρα ικανοποιημένος από το γεγονός ότι έχει μαζί του στο Καζακστάν όσους θα μπορούσε.

Εμεινε πίσω μόνο ο τραυματίας Παναγιώτης Ρέτσος. Ολοι οι άλλοι είναι στην αποστολή. Και μάλιστα έτοιμοι απευθείας για την 11άδα: Αυτό το τελευταίο φυσικά έχει μετάφραση σε δύο περιπτώσεις. Σε αυτή του Τσικίνιο που έπαιξε και το Σάββατο μερικά λεπτά σαν αλλαγή επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί. Και στον Ντανιέλ Ποντένσε όμως που έμεινε στον πάγκο με τον ΟΦΗ. Και εκείνος σύμφωνα με το ρεπορτάζ έτοιμος είναι απευθείας για την 11άδα. Αρκεί φυσικά να πάνε καλά όλα στην τελευταία προπόνηση.

Γενικώς τα χαρτιά μοιάζουν όλα στο τραπέζι: 4-2-3-1 με τον Μπιανκόν πλάι στον Πιρόλα ανάμεσα σε Ροντινέι και Ορτέγκα. Με τον Τσικίνιο μπροστά από Εσε και Ντάνι Γκαρθία στη μεσαία γραμμή. Και με Ποντένσε – Ζέλσον Μαρτίνς να υποστηρίζουν στην επίθεση τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

H συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τη μία και μισή το μεσημέρι και πλάι στον Μεντιλίμπαρ θα είναι ο Σαντιάγκο Εσε. Η προπόνηση των Πειραιωτών ξεκινά στις τρεις το μεσημέρι (Ελλάδας).