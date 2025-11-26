Οταν παλεύεις με ένα λαβωμένο θηρίο ή το σκοτώνεις ή του αφήνεις οδό διαφυγής. Αν απλά το εγκλωβίσεις τότε είναι σαν να αυτοκτονείς γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από ένα λαβωμένο θηρίο που δεν έχει πια κάτι να χάσει.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε ένα τέτοιο θηρίο και πρέπει να έχει κατά νου πως στόχος του είναι να το σκοτώσει. Διαφορετικά ας το αφήσει να ξεφύγει όσο πιο ανώδυνα γίνεται.

Ο Τσάμπι Αλόνσο γιόρταζε χθες τα 44α γενέθλιά του αλλά η πρώτη είδηση που ανέβασε ένας από τους πιο έγκυρους λογαριασμούς του Χ που ασχολείται με τα του οίκου της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το συμπέρασμα της εκπομπής El Larguero σύμφωνα με το οποίο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό για το μέλλον του βάσκου προπονητή. Για να συμπληρώσει πως «η ομάδα δεν μπορεί να παραμείνει τέσσερις αγώνες χωρίς νίκη».

Η ήττα από τη Λίβερπουλ στην προηγούμενη αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ και οι δύο κολλητές ισοπαλίες στη Λα Λίγκα με τις Ράγιο Βαγιεκάνο και Ελτσε είναι γκρίζα σύννεφα πάνω από το Μπερναμπέου. Και τα τρία παιχνίδια ήταν εκτός έδρας, ενώ ακολουθεί μια παρόμοια σειρά επίσης μακριά από τη Μαδρίτη. Πρώτα με τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια με τις Τζιρόνα και Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Αν η Ρεάλ ηττηθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπως συνέβη πριν από 20 χρόνια (2-1) ή ακόμα κι αν υποχρεωθεί σε ισοπαλία – μην ξεχνάμε πως η Βασίλισσα δεν έχει νικήσει ποτέ επί ελληνικού εδάφους – θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου στο Παλάτι, με απρόβλεπτες συνέπειες. Να επισημανθεί πως απέναντι στον Ολυμπιακό η Ρεάλ έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοσή της σε εκτός έδρας ματς. Παραμένει χωρίς νίκη σε τέσσερα σερί παιχνίδια (πρώτη είναι η Μίλαν με επτά ματς).

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν τα βαθιά τραύματα της Ρεάλ. Εχει ηττηθεί στα τρία από τα τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια της στο Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς μάλιστα να πετύχει γκολ. Πρόκειται για μια αρνητική επίδοση που τελευταία φορά είχε επαναληφθεί μεταξύ Νοεμβρίου 2007 και Οκτωβρίου 2008.

Η Ρεάλ φοβάται τον Ολυμπιακό και δεν το κρύβει. Αυτό που την τρομάζει περισσότερο είναι μια λεπτομέρεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού που αγνοεί ο περισσότερος κόσμος. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 120,5 μέσο όρο πιέσεις υψηλής έντασης στο τελευταίο τρίτο σε κάθε φετινό τους παιχνίδι στο Τσάμπιονς Λιγκ που είναι το υψηλότερο μεταξύ των 36 ομάδων. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι επίσης ο μοναδικός παίκτης στη διοργάνωση που έχει 100+ υψηλές πιέσεις στο τελευταίο τρίτο, στο ίδιο διάστημα (115). Υψηλές πιέσεις που απειλούν με ασφυξία τη Βασίλισσα.