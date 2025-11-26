Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και το φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν ήδη ανακοινώσει sold out. Την σπουδαία αναμέτρηση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» λίγο νωρίτερα, στις 20:30, θα δώσει ντέρμπι κορυφής στην 13η αγωνιστική της Euroleague, αφού ο νικητής του αποψινού Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός θα ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – UEFA YOUTH LEAGUE Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Cosmote Sport 2

 19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ – Euroleague  Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

19:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League  Πάφος – Μονακό Cosmote Sport 3

19:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League  Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι Cosmote Sport 5

20:30 ΜΠΑΣΚΕΤ – Euroleague  Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime

20:30 ΜΠΑΣΚΕΤ – Euroleague  Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports 4

21:00 ΒΟΛΕΪ – CEV Champions League Ανδρών Μιλάνο – Ολυμπιακός Cosmote Sport 6

21:30 ΜΠΑΣΚΕΤ – Euroleague  Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports 5

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League  Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης MEGA / Cosmote Sport 2

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League  Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου Cosmote Sport 3

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League  Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ Cosmote Sport 4

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League  Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν Cosmote Sport 5

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League  Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ Cosmote Sport 7

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League  Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα Cosmote Sport 8

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League  Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αταλάντα Cosmote Sport 9

