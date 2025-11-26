Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε (26/11, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League και το φαληρικό γήπεδο θα είναι κατάμεστο, καθώς οι Πειραιώτες έχουν ήδη ανακοινώσει sold out. Την σπουδαία αναμέτρηση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τόσο από το MEGA, όσο και από το Cosmote Sport 2.

Οι «ερυθρόλευκοι» λίγο νωρίτερα, στις 20:30, θα δώσει ντέρμπι κορυφής στην 13η αγωνιστική της Euroleague, αφού ο νικητής του αποψινού Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός θα ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – UEFA YOUTH LEAGUE Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Cosmote Sport 2

19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ – Euroleague Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

19:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League Πάφος – Μονακό Cosmote Sport 3

19:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι Cosmote Sport 5

20:30 ΜΠΑΣΚΕΤ – Euroleague Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Novasports Prime

20:30 ΜΠΑΣΚΕΤ – Euroleague Μονακό – Αναντολού Εφές Novasports 4

21:00 ΒΟΛΕΪ – CEV Champions League Ανδρών Μιλάνο – Ολυμπιακός Cosmote Sport 6

21:30 ΜΠΑΣΚΕΤ – Euroleague Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Novasports 5

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης MEGA / Cosmote Sport 2

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου Cosmote Sport 3

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ Cosmote Sport 4

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν Cosmote Sport 5

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ Cosmote Sport 7

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα Cosmote Sport 8

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ – Champions League Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αταλάντα Cosmote Sport 9