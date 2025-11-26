Πέρασα το βράδυ της Δευτέρας παρακολουθώντας δελτία ειδήσεων, και τη σύνοψη των αντιδράσεων των συριζαίων και όχι μόνο, για το «παραμύθι με… όνομα» του εξ εφέδρων προέδρου Τσίπρα. Είδα και διάφορα talk show. Μετείχα κι εγώ σε δύο από αυτά. Ενα συμπέρασμα αποκόμισα: ότι ουδείς έχει καταλάβει γιατί, πρώτον, έγραψε το βιβλίο και, δεύτερον, γιατί το εξέδωσε. Και επειδή δεν είναι κανένας χαζός, έξυπνος είναι, έχω σοβαρά ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της έκδοσης. Οχι, γιατί όπως πολλοί ίσως σκέφτονται, προκάλεσε τέτοια αναταραχή στη διαλυμένη Αριστερά επιτείνοντας τις διαλυτικές της τάσεις, όχι! Αλλά γιατί ξύπνησε στο συλλογικό υποσυνείδητο τις μαύρες εποχές της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αυτού του θιάσου σκιών που έπαιξε τη χώρα (και τις τύχες μας) στα ζάρια. Πιο καταστροφικό rebranding από αυτό, λογικά δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει…

Το πιστεύω, καθότι αφού τις επανέφερε αυτές τις τρομερές μνήμες στο προσκήνιο και με τέτοια ένταση, έκανε έναν τουλάχιστον ευτυχισμένο άνθρωπο από όλη αυτή την αναταραχή: τον πρόεδρο Κυριάκο!

Και ό,τι συνέβη έως τώρα (όπως και ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα), με άξονα το βιβλίο, αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας πως το έργο «ο Τσίπρας συγγραφέας» υπηρετεί μέχρις κεραίας το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος». Ολα δεξιά του πάνε, τελικά, του Κυριάκου…

Η ταβανόπροκα του Γιάνη

Η μεγάλη αλήθεια του Γιάνη με ένα νι Βαρουφάκη, το αγαπημένο μου «ουάου» τρελό αγόρι με τη μηχανή και τα δερμάτινα, είναι ότι πικράθηκε πολύ με όσα του αποδίδει ή καταλογίζει, ο πρόεδρος εξ εφέδρων Τσίπρας, στο πολυσυζητημένο μυθιστόρημά του. Εξ αυτού του λόγου, είπε κι αυτός ένα «πριτς» που θα διαβάσω το βιβλίο (χθες πρωί πρωί στην ΕΡΤ), και εξήγησε ότι επειδή «έχει πολλά βιβλία να διαβάσει, θα περιμένει (να δει) την ταινία».

Να του δανείσει τον… σκηνοθέτη που δημιούργησε τη δική του ταινία θα πρότεινα εγώ, αλλά δεν το προτείνω, φοβάμαι ότι θα πάει στον βρόντο η ωραία μου πρόταση. Αλλωστε, ο Γιάνης με το ένα νι και τη μεγάλη γλώσσα, έκανε βιβλίο και συγγραφέα, φιτίλια. Αρχικά είπε ότι (με το βιβλίο) ο Τσίπρας «επιδίδεται σε μια προσπάθεια να μεταμφιέσει την ενοχή σε αφέλεια». Εν συνεχεία πρόσθεσε ότι «ο Τσίπρας ενδιαφέρεται να γίνει πρωθυπουργός, θεμιτό. Θεμιτό να θέλει να σπάσει κανείς το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνω εγώ στα 65 μου». Και μετά πήρε μια μεγάλη ταβανόπροκα και κάρφωσε τον Τσίπρα στα πλευρά, με τα εξής πολύ ωραία λόγια: «Κάποτε ρώτησαν τη Μάργκαρετ Θάτσερ “ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα” και απάντησε “ο εργατικός Τόνι Μπλερ”. Αν ρωτήσετε σήμερα τους πιο βαμμένους τροϊκανούς το ίδιο ερώτημα θα σας πουν “ο Αλέξης Τσίπρας”. Προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι και την άγνοιά του, που παραδέχεται ότι είχε, σε αφέλεια».

Mail από το Τέξας

Από όλα όσα πικραμένα άφησε να του ξεφύγουν, ήταν το ότι καταλόγισε στον αρχηγό πως «έστρωσε τον δρόμο για τον Μητσοτάκη», εκτίμηση με την οποία πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτως. Επίσης μου άρεσε πολύ, διότι εν συνεχεία, πήρε ένα από αυτά τα μικρά μπαλταδάκια, τα γιαπωνέζικα, που διαφημίζουν στο Διαδίκτυο, και τεμάχισε κανονικά, σε μικρές λεπτές φέτες (άουτς!) τον συγγραφέα Τσίπρα για τα… ιου… ιου… αποκαλύπτοντας ότι ο ψευταράκος γνώριζε το σχέδιο, πριν καν κερδίσουν τις εκλογές. Οπως είπε «η εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος δημόσιων πληρωμών ήταν όρος που του είχα θέσει τον Νοέμβριο του 2014 στη συνάντηση με τον Δραγασάκη για να αναλάβω το ΥΠΟΙΚ, που τώρα το ευτελίζει και λέει ότι το έμαθα στο τέλος. Εχω και τα e-mail που τους έστελνα από το Τέξας»!!!

Δώσ’ τα ρε Γιάνη με ένα νι, στη δημοσιότητα, να γλεντήσουμε κι εμείς…

Αλλη μία σχέση στον γκρεμό

Στο μεταξύ ούτε και η άλλη σχέση του Γιάνη με ένα νι, πήγε καλά. Αναφέρομαι στη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Σε ό,τι με αφορά, με το διαζύγιο στη σχέση, πληροφορήθηκα ότι είχαν… σχέση, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί και να μου είχε διαφύγει το συγκλονιστικό γεγονός οπότε δεν το συνεχίζω. Οι δυο τους λοιπόν, τα κόμματά τους για να είμαι απολύτως ακριβής, ΜέΡΑ25 και ΛΑΕ, είχαν αποφασίσει να συνεργαστούν στη δημιουργία ενός μετωπικού φορέα, ονόματι Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Η ωραία σχέση οδηγήθηκε στον γκρεμό, πριν από ένα 10ήμερο, όταν κάτι λεβεντόπαιδα της φοιτητικής οργάνωσης της ΛΑΕ, που δρουν κάτω από το αρκτικόλεξο ΑΡΑΣ (τρέχα γύρευε, τι σημαίνει), έσπασαν στο ξύλο κάτι αναρχικούς μέσα στο Πολυτεχνείο, και μαζί τους έσπασαν και ό,τι βρήκαν μπροστά τους, από εξοπλισμό του ΕΜΠ. Η σεμνή τελετή που έληξε με μερικά σπασμένα κεφάλια, καθότι τα παιδιά κρατούσαν ροπαλάκια, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αστού Γιάνη, ο οποίος αποδοκίμασε την ΑΡΑΣ. Αλλά ο Παναγιώτης (Λαφαζάνης) που προέρχεται από την εργατική τάξη, δεν το έκανε. Τρελός ήταν, εδώ που τα λέμε, να αποδοκιμάσει την οργάνωσή του, όπως απαιτούσε εν εξάλλω ο Γιάνης ο αστός; Κατόπιν αυτού, επήλθε η τέλεια (;) ρήξη.

Στενοχωριέμαι, αφόρητα. Κρίμα είναι το κίνημα να δέχεται τέτοια πλήγματα…

Κόντρα συγγραφέων

Αβρότητες, στη σκιά μιας πολιτικής αντιπαράθεσης που έρχεται από πολύ παλιά και είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ο Τσίπρας περιχαρής για την εκδοτική επιτυχία του «παραμυθιού με… όνομα», στέλνει τιμής ένεκεν το βιβλίο του στον Αδωνη, μετά ευχαριστήριας αφιέρωσης «για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου του». Μετά ποζάρει στον φακό, δείχνει το βιβλίο, και ρωτάει (τον Αδωνη): «Το λιγουρεύεσαι;».

Ο Άδωνις σιγά να μην άφηνε την ευκαιρία να πέσει κάτω και να μην το σχολιάσει, το γεγονός. Με το που παραλαμβάνει το «δώρο» Τσίπρα, πιάνει και του αφιερώνει κι αυτός ένα βιβλίο του, καινούργιο – είναι και πολυγραφότατος ο μπαγάσας. Κυκλοφορεί αύριο, και πρόκειται για μια ενδελεχή μελέτη στον ρωμαϊκό πολιτισμό, υπό τον τίτλο «Ρώμη». Και γράφει κι αυτός βίντεο για τα social media:

«Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω. Ενα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση».

Το «καλή αντάμωση» δεν διευκρίνισε πού πάει, αλλά έχω την εντύπωση ότι προεξοφλεί πως ο άλλος θα κάνει κόμμα, άρα θα έχει πολλές ευκαιρίες μπροστά του να τον αντιμετωπίσει. Πάντως, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, αν καλοεξετάσεις την κίνηση Τσίπρα, μάλλον ωφελεί τον Αδωνη, αναγορεύοντάς τον αντίπαλό του…

Οι πληγές των Τζουμέρκων

Οπως ίσως διαβάσατε, κατά τη συνάντηση που είχαν προχθές στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κων. Τασούλας με τον πρόεδρο Κυριάκο, συζητήθηκε και το θέμα των φυσικών καταστροφών που προκάλεσε το πρόσφατο κύμα κακοκαιρίας στην Ηπειρο. Πληροφορήθηκα, λόγω των γνωστών… λόγων (καταγωγής, σχέσεων και ενδιαφέροντος για την εύανδρο Ηπειρο), ότι ο πρόεδρος Κυριάκος δεσμεύτηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την άμεση χρηματοδότηση των έργων αποκατάστασης των ζημιών στην περιοχή των Τζουμέρκων, έναν καλά κρυμμένο θησαυρό φυσικής ομορφιάς.

Ευελπιστώ ότι δεν ήταν λόγια υπό το κράτος των εντυπώσεων που προκάλεσε η τρομερή καταιγίδα – ο όγκος του νερού που έπεσε στην περιοχή, λέγεται πως ήταν αντίστοιχος εκείνου που έπεσε στη Θεσσαλία με τον «Ντάνιελ» προ διετίας. Σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχτεί στο γραφείο του τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ. Καχριμάνη, με κύριο θέμα ακριβώς αυτό, τις μεγάλες καταστροφές και την αποκατάστασή τους.

Ο πρόεδρος το έχει πάρει ζεστά το θέμα, και αυτό με κάνει αισιόδοξο. Και είναι ευκαιρία τώρα, να τεθεί και το θέμα της σύνδεσης των Τζουμέρκων με την Εγνατία, με έναν κάθετο άξονα που θα απογειώσει τουριστικά την περιοχή…