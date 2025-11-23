Στην πολιτική κουζίνα μπορεί να πάθει κανείς ό,τι και στην κανονική: να καεί εάν είναι απρόσεκτος ή απροετοίμαστος και να ψάχνει εκ των υστέρων τι πήγε λάθος παρά την αρχική αυτοπεποίθηση. Ακόμα χειρότερα να θεωρεί ότι έχει σωστή συνταγή, όμως το πιάτο να χαλάει από ένα άγνωστο υλικό ή από λανθασμένες κινήσεις. Από τη στιγμή που μια κουζίνα ανάβει, κάθε κίνηση παίζει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Η πολιτική κουζίνα δουλεύει σήμερα κανονικά με περισσότερες μεταβλητές παρά σταθερές – οι πρώτες είναι εκείνες που θα αναγκάσουν την κάθε πλευρά να τροποποιήσει «συνταγή» και «υλικά». Η ΝΔ βρίσκεται σε αγωνιώδη αναζήτηση τρόπων ανάκαμψης και σε σοβαρή απόκλιση από ένα περιβάλλον διεκδίκησης αυτοδυναμίας, χωρίς προσώρας θεαματικά αποτελέσματα, παρά τη μικρή ανάσα στον απόηχο των πρόσφατων εξελίξεων στα ενεργειακά, και το αντιπολιτευτικό τοπίο παρουσιάζει επίμονη εικόνα πολυκερματισμού. Στο φόντο αυτών, έξι μεταβλητές θα διαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό στους επόμενους 16 μήνες αν ληφθούν υπόψη οι πρωθυπουργικές τοποθετήσεις για εκλογές την άνοιξη του 2027 – νωρίτερα, αν επιβεβαιωθούν εκτιμήσεις ακόμα και νεοδημοκρατών για ορίζοντα φθινοπώρου του 2026.

1 «Γράφουν» τα μέτωπα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί αντεπίθεση μέσω οικονομίας, με μείζον πρόβλημα των πολιτών την ακρίβεια. Ο ίδιος λέει στα στελέχη του ότι «έχουμε χρόνο», επενδύοντας σε πρώτη φάση στην απόδοση εντός Ιανουαρίου των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί. Μόνο που τα γεγονότα «γράφουν» έντονα. Πέραν του απρόβλεπτου που πάντα στοιχειώνει μια κυβέρνηση, είναι εμφανής η δυσκολία του Μαξίμου να κλείσει μέτωπα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ επιβεβαίωσαν ότι τα σφάλματα λειτουργούν σωρευτικά. Οι χειρισμοί στα ΕΛΤΑ «κατάπιαν» τη θετική καμπάνια για τα μέτρα της ΔΕΘ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή και οι κραδασμοί για τον Αγνωστο Στρατιώτη (στο φόντο και της τραγωδίας των Τεμπών, που είναι άλλης τάξης ζήτημα) επιβεβαίωσαν ότι η άνοδος επιτυγχάνεται αργά αλλά η κάθοδος έρχεται απότομα και είναι μεγαλύτερη. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που οι πολίτες αντιμετωπίζουν ως συνώνυμο της διαφθοράς, ύστερα από μία εβδομάδα ακραίας έντασης στην Εξεταστική Επιτροπή (για τη σιωπή του «φραπέ» κ.ο.κ.), η ΝΔ ρίχνει βάρος στον ρόλο συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη. Πλησιάζει ωστόσο δεύτερος γύρος υπουργών (Ακης Σκέρτσος, Γιώργος Μυλωνάκης κ.λπ.), μια αναμενόμενη νέα δικογραφία, ενόσω οι πολίτες δεν πείθονται από τις κυβερνητικές προθέσεις. Σχεδόν έξι στους δέκα ψηφοφόρους της ΝΔ πιστεύουν ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τις παράνομες επιδοτήσεις (Mrb/Open), το 50% της γκρίζας ζώνης θεωρεί ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δυσκολεύει περισσότερο την κυβέρνηση (Pulse/Σκάι).

2 Αντίδοτα στην πολυφωνία

Πέραν του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση των ΕΛΤΑ ανέδειξε τις εύθραυστες ισορροπίες στη ΝΔ. Ο φόβος για παρεμβάσεις εκτός γραμμής και συνεχείς κραδασμούς είναι μόνιμος στο Μαξίμου, με τον Μητσοτάκη να προγραμματίζει τα δικά του γαλάζια τραπεζώματα, ψάχνοντας αντίδοτο σε συναντήσεις σύσφιγξης σχέσεων με την Κοινοβουλευτική Ομάδα που οργανώνουν πρωτοκλασάτα στελέχη (Νίκος Δένδιας, Μάκης Βορίδης κ.ά.). Σήμερα, Κυριακή, η ΝΔ ψηφίζει για τα τοπικά στελέχη που θα κληθούν να τρέξουν για τις εκλογές αλλά και για 1.000 συνέδρους ενόψει του συνεδρίου. Η διαδικασία είναι σημαντική γιατί οι εκλεγμένοι σύνεδροι μαζί με τους 3.000 ex officio θα αναδείξουν την άνοιξη το κορυφαίο κομματικό όργανο, νέα Πολιτική Επιτροπή (150 αιρετά μέλη), εξού και η παρασκηνιακή κινητικότητα υπουργικών γραφείων (από Δένδια και Βορίδη μέχρι Κωστή Χατζηδάκη, Κυριάκο Πιερρακάκη, Αδωνη Γεωργιάδη, Παύλο Μαρινάκη). Τις ισορροπίες επηρεάζει ταυτόχρονα το διαρκές «παρών» του Κώστα Καραμανλή με τη διακριτή στάση του (τις προειδοποιήσεις του για μείζονα πολιτική κρίση, την τελευταία παρέμβαση από το ελληνοκινεζικό επιμελητήριο για την «πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» του 2004-2009) και του Αντώνη Σαμαρά με το οριστικό διαζύγιό του από τη ΝΔ όσο είναι αρχηγός ο Μητσοτάκης.

3 Τσίπρας και Σαμαράς

Σε αυτό το περιβάλλον, εξελίσσονται εκτιμήσεις για το αποτύπωμα των δυνητικών κομμάτων. Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας απειλούν με ανακατατάξεις στα δεξιότερα και στην Κεντροαριστερά. Οι κυβερνητικοί ανησυχούν περισσότερο για τις κινήσεις Σαμαρά, που θα στοχεύσουν στους αποσυσπειρωμένους της ΝΔ. Μέχρι οι πρώην πρωθυπουργοί να εμφανιστούν επισήμως ως πολιτικοί αντίπαλοί του, το Μαξίμου κρατά στο στόχαστρο τον Νίκο Ανδρουλάκη προσπαθώντας να απευθυνθεί στους κεντρώους, αλλά στήνει και δεξιά αναχώματα με ατζέντα που ευαισθητοποιεί τη συντηρητική δεξαμενή. Δημοσκοπήσεις σκιαγραφούν αναμενόμενη σκληρή μάχη για τους απογοητευμένους της ΝΔ: ως βασική δυνητική δεξαμενή του Σαμαρά εμφανίζονται ψηφοφόροι που στήριξαν τη ΝΔ το 2023 αλλά δεν απαντούν το ίδιο σήμερα στην πρόθεση ψήφου – εκεί η δυναμική ενός κόμματος Σαμαρά φτάνει στο 29% που αθροιστικά το αντιμετωπίζει θετικά ή με ενδιαφέρον (Pulse), ενώ σύμφωνα με τη Metron Analysis/Mega το 60% δηλώνει ότι προτιμά την πολιτική αλλαγή.

4 Η «ψαλίδα» της Αττικής

Η στρατηγική του Μαξίμου εστιάζει στην περιφέρεια, καθώς προβληματίζει το άνοιγμα της «ψαλίδας» με την Αττική. Θέματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν προκαλέσει έκρηξη δυσφορίας σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές (σημειωτέον, η συνέχεια στο αγροτικό μέτωπο κρίνεται την Κυριακή σε σύσκεψη στη Λάρισα με διάθεση για δεκεμβριανά μπλόκα) ενόσω η κυβέρνηση αναζητεί «παραδοτέα» παντού και ο Μητσοτάκης επανήλθε στις περιοδείες για να γυρίσει το κλίμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει στις επόμενες ημέρες ειδική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) για την περιφερειακή στρατηγική. Στο επίκεντρο είναι προσώρας ο Νότος και ο Βορράς: η Κρήτη, δεδομένων των συμβολισμών και του ουσιαστικού αποτυπώματός της (δίνει 16 έδρες), και η Βόρεια Ελλάδα, όπου «υπάρχουν περιοχές με “άσο” μπροστά στο ποσοστό μας», σύμφωνα με γαλάζιο βουλευτή, ο οποίος επιβεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος κινείται μεσοσταθμικά στο 17%.

5 Η γκρίζα ζώνη

Αν υπάρχει κάτι που αφήνει περιθώρια στη ΝΔ να ελπίζει σε επαναπροσέγγιση ακροατηρίων του 2023, είναι η… γεμάτη γκρίζα ζώνη – λίγο πάνω, λίγο κάτω από 20% δηλώνουν αναποφάσιστοι ή αποχή. Στους πρώτους στοχεύει το νεοδημοκρατικό αφήγημα «σταθερότητας – προοπτικής», αν και η συμπεριφορά τους θα φανεί τη μέρα των εκλογών. Η ανησυχία είναι ότι ζητήματα θεσμών και κρατικής λειτουργίας έχουν επανέλθει στις δημοσκοπικές μπάρες και επηρεάζουν τους μετριοπαθέστερους ψηφοφόρους την ώρα που ο διακηρυγμένος εκλογικός στόχος της ΝΔ απαιτεί ευρεία συμμαχία: ούτε χαμένοι κεντρώοι ούτε διαρροές σε πιο συντηρητικούς ή αντισυστημικούς σχηματισμούς. Εξού και αναλυτές θεωρούν κομβικό το ενδεχόμενο να προκύψει κόμμα «Τεμπών» από τη Μαρία Καρυστιανού ή με τη συμμετοχή της. Διότι αυτό θα μπορούσε να συσπειρώσει τον αντισυστημισμό, φέρνοντας στην κάλπη ακροατήρια που δεν σκόπευαν να περάσουν το εκλογικό παραβάν.

6 Εισηγήσεις για έκτακτες αλλαγές

Κρίσιμη μεταβλητή, πρακτικά, είναι οι αλλαγές στους κανόνες του εκλογικού παιχνιδιού. Ο Μητσοτάκης κατηγορηματικά διαψεύδει ότι κάνει τέτοια σκέψη, αν και στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο παραμένουν φωνές υπέρ μιας τροποποίησης στον εκλογικό νόμο της ενισχυμένης αναλογικής με το «επιχείρημα» της «σταθερότητας – κυβερνησιμότητας», ακόμα και στο πρώτο μισό του 2026.