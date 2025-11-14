Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σαφή πρόθεσή του να προκηρύξει εθνικές εκλογές την Άνοιξη του 2027.

Σε ομιλία του σε περίπου 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που συγκεντρώθηκαν στο εντευκτήριο της Βουλής μετά την ολοκλήρωση της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα των εκλογών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου Χριστίνας Κοραή, μιλώντας στο Live News, το επικρατέστερο σενάριο είναι οι πρώτες κάλπες να στηθούν τον Απρίλιο του 2027, συγκεκριμένα την Κυριακή των Βαΐων, 25 Απριλίου. Οι δεύτερες εκλογές, εφόσον χρειαστούν, αναμένεται να διεξαχθούν τον Μάιο του ίδιου έτους.