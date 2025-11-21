Συνεχίζουν να συμπεριφέρονται σαν να τους ανήκει όλο το Αιγαίο οι τούρκοι ψαράδες και το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου δύο τουρκικά αλιευτικά δεν μπήκαν μόνο μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα στο Αγαθονήσι, συνοδευόμενα μάλιστα από δύο σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής, αλλά έφτασαν στο σημείο, όταν τα τρία ελληνικά σκάφη του Λιμενικού που έφτασαν εκεί ζητώντας τους να φύγουν, να ξεκινήσουν επικίνδυνους ελιγμούς και να προσπαθήσουν να εμβολίσουν ένα από τα σκάφη του Ελληνικού Λιμενικού.

Υστερα από αυτό οι έλληνες λιμενικοί άρχισαν τα προειδοποιητικά πυρά κάνοντας τόσο τα τουρκικά αλιευτικά όσο και τα σκάφη της τουρκικής Ακτοφυλακής να φύγουν με μεγάλη ταχύτητα.

Επισημαίνεται πως τούρκοι ψαράδες και μάλιστα σε μεγάλους αριθμούς σκαφών είχαν πλησιάσει πολύ στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταγγελίες ελλήνων ψαράδων, και είχαν μπει και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα στη Σαμοθράκη, όπου είχαν φτάσει στο σημείο να τραβήξουν καραμπίνες και να πυροβολούν στον αέρα, προσπαθώντας να εκφοβίσουν τους έλληνες ψαράδες που είχαν πάει να τους απομακρύνουν. Ο δήμαρχος Αγαθονησίου Ευάγγελος Κόττορος, μιλώντας στα «ΝΕΑ», επεσήμανε πως «οι Τούρκοι έχουν αποθρασυνθεί». Ειδικά το καλοκαίρι, σε καθημερινή σχεδόν βάση, τα τουρκικά αλιευτικά έμπαιναν στα χωρικά ύδατα του Αγαθονησίου και, σύμφωνα με τα όσα είπε, ο δήμαρχος δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που οι τούρκοι ψαράδες πυροβολούν με σκοπό να διώξουν τους έλληνες ψαράδες.

Περιστατικά σαν αυτό στις 18 Νοεμβρίου δεν είναι σίγουρα πρωτόγνωρα και δυστυχώς γίνονται ολοένα και συχνότερα και για αυτό ήδη από τα τέλη Αυγούστου ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας είχε δηλώσει πως είχε ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά. «Απαιτείται ο σεβασμός των ελληνικών χωρικών υδάτων» ήταν το δικό του μήνυμα.

Η τουρκική προκλητικότητα χθες είχε μια ακόμα μορφή με την είσοδο στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης δύο F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η τελευταία φορά που είχαν μπει και πάλι, προχωρώντας μάλιστα και σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, και ήταν και οπλισμένα ήταν στις 6 Οκτωβρίου.