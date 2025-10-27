Επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου, διεξήχθη από τις 21 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), στην άσκηση στο Αιγαίο συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων φρεγατών, ταχέων σκαφών, πλοίων επιτήρησης, υποβρυχίων, υποβρυχίων καταστροφών καθώς και ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με στόχο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.