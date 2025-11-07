Στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν για τα χωρικά ύδατα της χώρας και το τουρκικό casus belli αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στο OT FORUM.

Όπως είπε: Σε ό,τι αφορά στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, η πραγματικότητα είναι ότι θέτουν ενα ουσιαστικό ζήτημα. Θέλω να θυμίσω πρώτον το αυτονόητο ότι ειδικά το ζήτημα των χωρικών υδάτων είναι κάτι το οποίο αποτελεί μονομερές δικαίωμα της χώρας μας, άρα δεν τίθεται προς συζήτηση.

Από την άλλη πλευρά αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι ακούμε ίσως για πρώτη φορά από την πλευρά της Τουρκίας ότι είναι ένα δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί. Διότι μέχρι σήμερα αντιλαμβανόμασταν ότι η ρητορική είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της, όπερ ανεδαφικό διότι η Ελλάδα πάντοτε διακήρυσσε και το έκανε και με επίσημο τρόπο κάθε φορά που υπέγραφε μια διεθνή συνθήκη ότι διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να επεκτείνει έως τα 12 ν.μ. ανά πάσα στιγμή. Είναι μια αλλαγή στάσης. Εγώ θα ήθελα να δω την Ελλάδα να αντιμετωπίζει τα ζητήματα οριοθέτησης με όλους τους γείτονες.

Και η πρόταση του πρωθυπουργού για τη διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου έχει αυτήν τη λογική. Θα ήθελα η συζήτηση αυτή για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ να γίνει όταν η Ελλάδα είναι ισχυρή. Όταν δηλαδή έχει διπλωματικό κεφάλαιο από τις διεθνείς της σχέσεις και όταν έχει επιχειρήματα τα οποία έχει χτίσει. Θυμίζω τελευταία διετία, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Θαλάσσια Πάρκα, νότια Κρήτη Chevron και ExxonMobil. Θυμίζω όλα αυτά τα οποία μας έχουν δώσει πολύ ισχυρά ερείσματα. Και πάντοτε είναι καλύτερο να συζητάς τα δύσκολα θέματα όταν είσαι σε θέση ισχύος».