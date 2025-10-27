Στρατηγική κίνηση ριζικού ανασχηματισμού της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας συνιστά η συμφωνία που υπεγράφη την Δευτέρα ανάμεσα στον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, για την αγορά 20 καινούργιων μαχητικών Eurofighter.

Μάλιστα ο αριθμός αυτός δεν αποκλείεται να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον, καθώς όπως έγινε γνωστό από την Αγκυρα, η Τουρκία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία απόκτησης επιπλέον 24 μαχητικών ίδιοιυ τύπου από αραβικές χώρες.

Αναβάθμιση με 120 μαχητικά

Αμυντικοί αναλυτές τονίζουν ότι η Τουρκία επιθυμεί να εντάξει στους κόλπους της πολεμικής αεροπορίας 120 σύγχρονα αεροσκάφη 4ης και 5ης γενιάς, Eurofighter, F-16, F-35, μέχρι να καταφέρει να ολοκληρώσει την κατασκευή του δικού της μαχητικού, του KAAN.

Ο τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε πως η παράδοση των αεροσκαφών εκτιμάται πως θα ξεκινήσει από τις αρχές του νέου έτους.

Το σχέδιο αναβάθμισης της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, ποσοτικά και ποιοτικά, επισπεύστηκε μετά την απόκτηση από την Ελλάδα μαχητικών Rafale τα οποία κρίθηκε πως προσέφεραν πλεονέκτημα υπεροπλίας.

Βλήματα μεγάλης εμβέλειας

Το Eurofighter Typhoon, ειδικά στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του (Tranche 3 ή Tranche 4), διαθέτει σύγχρονο ραντάρ AESA, προηγμένα ηλεκτρονικά και δυνατότητα μεταφοράς βλημάτων αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας.

Η συμφωνία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αγορά από την Τουρκία 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter.

Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών στο προεδρικό μέγαρο στην ‘Αγκυρα τη Δευτέρα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «οι ρυθμίσεις σχετικά με την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών», ενώ ο ίδιος υπέγραψε με τον Κιρ Στάρμερ τη δήλωση συνεργασίας για το θέμα αυτό.

Στενοί σύμμαχοι

«Ως δύο στενοί σύμμαχοι, θεωρώ αυτό το βήμα ως ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων μας. Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μας με το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανοίξει το δρόμο για κοινά έργα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» προσέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία, καθώς αφορά παραγγελίες αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών (9,165 δισεκατομμύρια ευρώ). […] πρόκειται για θέσεις εργασίας που θα διαρκέσουν 10 χρόνια, για την κατασκευή των Eurofighter Typhoon, οπότε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τη χώρα μας», δήλωσε από την πλευρά του ο Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ μιλά για ΝΑΤΟ

«Αυτή είναι η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και επομένως το να έχουμε αυτή τη δυνατότητα εξασφαλισμένη από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πραγματικά σημαντικό για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ από την τουρκική πρωτεύουσα.

Τι θα πει η κοινοπραξία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του «στους ηγέτες των άλλων συμμαχικών χωρών για την εποικοδομητική στάση τους» όπως είπε. Για την πώληση των αεροσκαφών (καινούργιων ή μεταχειρισμένων) απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Τα 12 μεταχειρισμένα

Ο υπουργός ‘Αμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι το Κατάρ και το Ομάν θα πωλήσουν στην Τουρκία από 12 μεταχειρισμένα Eurofighter και άλλα 20 μαχητικά θα δώσει στην Τουρκία το Ηνωμένο Βασίλειο. «Ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί. Τα αεροσκάφη αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του επόμενου έτους» είπε ο Τούρκος υπουργός ‘Αμυνας.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ RAFALE ΚΑΙ EUROFIGHTER (στοιχεία Οκτωβρίου 2024)

Τι σηματοδοτεί η αγορά των Eurofigher

Η Τουρκία προχωρά στην αγορά μαχητικών Eurofighter και άλλων προηγμένων αεροσκαφών ως ενδιάμεση λύση, έως ότου τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το εγχώριας ανάπτυξης πέμπτης γενιάς μαχητικό KAAN.

Η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος για το ΚΑΑΝ αναμένεται το νωρίτερο το 2028.

Η Άγκυρα, μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας ΝΑΤΟ, επιδιώκει επίσης την επανένταξή της στο πρόγραμμα μαχητικών F-35 υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί το 2019 από το πρόγραμμα, λόγω της αγοράς ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, τα οποία θεωρήθηκαν κίνδυνος ασφαλείας για το F-35.

Το ζήτημα της πώλησης των F-35 τέθηκε από τον Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Τη Δευτέρα, ο Στάρμερ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Turkish Aerospace Industries στην Άγκυρα, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο του προγράμματος KAAN, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ

Η Ευρώπη στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην Τουρκία, τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και σημαντικό εξαγωγέα στρατιωτικών drones, για να ενισχύσει την ανατολική της πτέρυγα και ενδεχομένως να υποστηρίξει οποιαδήποτε μελλοντική δύναμη σταθεροποίησης μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα το Reuters ανέφερε επικαλούμενο ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, ότι η Τουρκία πλησίαζε σε μια συμφωνία, βάσει της οποίας θα παραλάμβανε άμεσα 12 μεταχειρισμένα Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, με περισσότερα νέα αεροσκάφη να έρχονται από τη Βρετανία τα επόμενα χρόνια.