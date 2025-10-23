Πηγές του τουρκικού Υπουργείου ‘Αμυνας δήλωσαν ότι, μέχρι να ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας το υπό σχεδιασμό με εγχώριους πόρους μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΑΝ, προγραμματίζεται η προμήθεια των Eurofighter «από σχετικές χώρες, κατά προτεραιότητα από τους συμμάχους μας».

Κατά την εβδομαδιαία τακτική ενημέρωση των αμυντικών συντακτών από τον Εκπρόσωπο του Υπουργείου ‘Αμυνας αρχιπλοίαρχο Ζεκί ‘Ακτουρκ, πηγές του Υπουργείου ανέφεραν ότι συνεχίζονται οι εργασίες για την προμήθεια αεροσκαφών Eurofighter.

«Βάσει των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν με το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν γίνει θετικά βήματα και στόχος είναι η ολοκλήρωση των προμηθειών σε εύθετο χρόνο» δήλωσαν οι ίδιες πηγές και, καταλήγοντας, επισήμαναν ότι, όταν οι διαδικασίες εισέλθουν στη φάση της σύναψης σύμβασης για την προμήθεια των Eurofighter, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση.

Τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να θέσει θέμα αγοράς από την Τουρκία μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, μετέδωσε ότι η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 Eurofighter από τις δύο χώρες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ερντογάν στο Κατάρ στις 22 Οκτωβρίου, υπογράφηκε μια σειρά διμερών συμφωνιών μεταξύ της Τουρκίας και του Κατάρ, συμπεριλαμβανομένου και «Μνημονίου Συνεργασίας στον Τομέα της Αμυντικής Βιομηχανίας».

Για την πώληση μεταχειρισμένων αεροσκαφών απαιτείται η άδεια της κοινοπραξίας Eurofighter, η οποία αποτελείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή του Reuters, σε περίπτωση, που η κοινοπραξία δώσει το «πράσινο φως», 28 νέα αεροσκάφη θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας και θα παραδοθούν στην Τουρκία τα επόμενα χρόνια.

Η Τουρκία σχεδιάζει να προμηθευτεί συνολικά 40 αεροσκάφη Eurofighter.

Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, κατά την επίσκεψή του στην ‘Αγκυρα την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσε ότι το Βερολίνο -το οποίο είχε αρχικά αντιρρήσεις στην παράδοση των μαχητικών- θα εγκρίνει την πώληση, λέγοντας: «Αναγνωρίζουμε την Τουρκία ως αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και θέλουμε να ενισχύσουμε την αμυντική μας συμμαχία. Έτσι, η αποστολή Eurofighter στην Τουρκία είναι απολύτως φυσική για εμάς».

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο με τη Βρετανία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter. Το κείμενο υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του Τούρκου Υπουργού ‘Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ομολόγου του της Βρετανίας Τζον Χίλι.