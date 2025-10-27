Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών (περίπου 9 δισ. ευρώ) στην Άγκυρα για τα Eurofighter.
Την είδηση έκανε γνωστή σήμερα Δευτέρα (27/10) ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού. Η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon.
Περισσότερα σε λίγο
