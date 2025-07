Ο Τούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε ένα συνολικό μνημόνιο κατανόησης με τον υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την αποδοχή της Τουρκίας ως χρήστη του Eurofighter Typhoon, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Turkish Minister of National Defense Yaşar Güler signed a comprehensive memorandum of understanding with UK Defense Secretary John Healey regarding Türkiye’s acceptance as a Eurofighter Typhoon userhttps://t.co/VPAVeKWDd4

— Anadolu English (@anadoluagency) July 23, 2025