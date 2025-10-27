Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται στην Άγκυρα, όπου έγινε δεκτός στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς, σε μια τελετή με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Μετά την επίσημη υποδοχή, οι δύο ηγέτες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσημο δείπνο και δηλώσεις στον Τύπο.

Κεντρικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών αποτελεί η συμφωνία για την πώληση μαχητικών Eurofighter στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Middle East Eye, ο Στάρμερ έστειλε στην Άγκυρα, πριν από την άφιξή του, δύο αεροσκάφη Eurofighter, χωρίς να είναι σαφές αν επρόκειτο για συμβολική κίνηση ή για ουσιαστική παράδοση.

Το σχέδιο ενίσχυσης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άγκυρα σχεδιάζει ένα «μείγμα» 40-40-40, που θα περιλαμβάνει Eurofighter, F-35 και το τουρκικής κατασκευής KAAN. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ερντογάν είχε θέσει στις πρόσφατες επαφές του με χώρες του Κόλπου το ενδεχόμενο αγοράς μεταχειρισμένων Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, η Τουρκία βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την αγορά 12 μεταχειρισμένων Eurofighter από τις δύο χώρες. Για τη συναλλαγή απαιτείται η έγκριση της κοινοπραξίας Eurofighter, στην οποία συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η στρατηγική συνεργασία Λονδίνου – Άγκυρας

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τις 23 Ιουλίου μνημόνιο συνεργασίας με τη Βρετανία για την αγορά των μαχητικών Eurofighter. Το Λονδίνο υπήρξε βασικός υποστηρικτής της Άγκυρας στην προσπάθεια άρσης των αντιρρήσεων της Γερμανίας για την πώληση των αεροσκαφών.

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, δήλωσε ότι στη συνάντηση εξετάζονται οι στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών, που βασίζονται σε στενή συμμαχία, καθώς και οι τρέχουσες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται ακόμη οι εξελίξεις στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας και η ενίσχυση του διμερούς εμπορίου.

Τον Κιρ Στάρμερ συνοδεύουν στην τουρκική πρωτεύουσα ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, και ο αρχηγός της Βασιλικής Αεροπορίας, πτέραρχος Χαρβ Σμιθ.