Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έγινε δεκτό με επιφυλάξεις στην Ευρώπη. Παρότι στην ήπειρό μας χαιρετίζεται οποιαδήποτε προσπάθεια για ειρήνευση, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ελπίζουν σε μια διαπραγματευτική διαδικασία η οποία θα εξασφαλίσει δίκαιη – και φυσικά διαρκή – ειρήνη στα εδάφη της. Κι αυτός ο στόχος, όπως αναφέρθηκε σε όλους τους τόνους από τις Βρυξέλλες χθες, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη συμμετοχή των Ουκρανών και των Ευρωπαίων στην κατάρτιση του οδικού χάρτη μιας συμφωνίας.

Ανάμεσα στους βασικούς άξονες της πρότασης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι η παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία αλλά και η μείωση της ουκρανικής ικανότητας στην αυτοάμυνα, η μείωση του ουκρανικού στρατού στο μισό, δηλαδή. Από την αμερικανική πλευρά ισχυρίζονται πως τα πάντα είναι ανοιχτά προς συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζουν να αναπτύσσουν μια λίστα πιθανών ιδεών με βάση τα θέλω και των δύο πλευρών. Πολλά σημεία του σχεδίου, ωστόσο, παραμένουν ακόμη ρευστά, ενώ μέχρι κι αυτά που κυριαρχούν στην επικαιρότητα θεωρούνται αρκετά ασαφή – αφού προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τους όρους τους.

Αναμφίβολα κάθε απόπειρα να λήξει μια σύγκρουση αυτού του μεγέθους και της πολυπλοκότητας δεν είναι εύκολη. Πρέπει όμως να σχεδιαστεί προσεκτικά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους κανόνες του πολιτικού ρεαλισμού όσο και τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει ο δυτικός κόσμος. Μόνο εφόσον τηρηθούν οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις θα πρόκειται για μια πραγματική συμφωνία ειρήνης. Γιατί μόνο τότε θα έχει πιθανότητες να φέρει το πολυπόθητο αποτέλεσμα.