Το σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία προβλέπει εγγύηση ασφάλειας στα πρότυπα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, δεσμεύοντας τις ΗΠΑ και τους ευρωπαίους συμμάχους να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση εναντίον ολόκληρης της «διατλαντικής κοινότητας», σύμφωνα με σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε από το Axios.

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε από τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιλαμβάνει 28 σημεία και αναφέρει ότι «η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας». Παράλληλα, συνοδεύεται από προσχέδιο συμφωνίας που προβλέπει τη δέσμευση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να απαντήσουν, ακόμη και στρατιωτικά, σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία.

Οι όροι της πρότασης

Σύμφωνα με το Axios, το έγγραφο περιλαμβάνει θέσεις για υπογραφές από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε τη γνησιότητά του, σημειώνοντας ότι η πρόταση θα χρειαστεί περαιτέρω διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους και ενδέχεται να τροποποιηθεί.

Η εγγύηση ασφάλειας θα έχει αρχική διάρκεια δέκα ετών, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν συναίνεσης. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί την πρόταση «μεγάλη νίκη» για τον Ζελένσκι και την Ουκρανία, καθώς εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη προστασία.

Τα δύσκολα σημεία

Η πρόταση απαιτεί από τον Ζελένσκι να αποδεχθεί απώλεια επιπλέον ουκρανικών εδαφών πέραν αυτών που ήδη ελέγχει η Ρωσία, ενώ θα άνοιγε τον δρόμο για την επιστροφή της Μόσχας στη διεθνή κοινότητα, με άρση κυρώσεων και αμνηστία για εγκλήματα πολέμου.

Ωστόσο, η Ουκρανία θα αποκτούσε ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας από κάθε προηγούμενη πρόταση της εποχής Τραμπ. Ο απεσταλμένος του πρώην προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, είχε ήδη συζητήσει τους όρους με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, πριν η πρόταση παραδοθεί γραπτώς στον Ουκρανό πρόεδρο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η στρατιωτική δέσμευση που συνεπάγεται το σχέδιο ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις στους κύκλους του κινήματος America First, καθώς θα υποχρέωνε τις ΗΠΑ να υπερασπιστούν την Ουκρανία σε περίπτωση νέας σύρραξης.

Το περιεχόμενο του σχεδίου

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ζώνης αποστρατιωτικοποιημένης περιοχής ανάμεσα στις ουκρανικές και ρωσικές θέσεις στην ανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία θα διατηρούσε τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς, ενώ οι γραμμές στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια θα παρέμεναν σταθερές.

Δεν θα επιτρέπεται η παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος, ενώ ο ουκρανικός στρατός θα περιοριζόταν σε δύναμη 600.000 ανδρών — μικρότερη από τη σημερινή, αλλά σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη της προπολεμικής περιόδου.

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, σύμφωνα με το Axios, καθορίζει ότι οποιαδήποτε «σημαντική, εσκεμμένη και παρατεταμένη ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας θα θεωρείται απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια της διατλαντικής κοινότητας, προκαλώντας άμεση αντίδραση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.