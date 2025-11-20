Ο Λευκός Οίκος, μέσω της εκπροσώπου του Κάρολαϊν Λέβιτ, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «διατηρούν επαφές και με τις δύο πλευρές», Κίεβο και Μόσχα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον και το Κίεβο εξετάζουν ένα νέο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει απαιτητικές παραχωρήσεις από την ουκρανική πλευρά.

Η Λέβιτ υπογράμμισε ότι το σχέδιο, το οποίο συντάσσεται τον τελευταίο μήνα από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, «πρέπει να είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές». Τόνισε παράλληλα ότι υπάρχουν «ουσιαστικές συνομιλίες» τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί αποκλεισμού της Ουκρανίας από τη διαδικασία.

Η εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας παραμένουν «αταλάντευτοι» στη δέσμευσή τους για ειρήνη, παρά την απογοήτευση που εκφράζεται και από τις δύο πλευρές. Παρέπεμψε, επίσης, στην «ιστορική επιτυχία» του σχεδίου Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, που εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ, ως ένδειξη της διπλωματικής αποτελεσματικότητας της αμερικανικής κυβέρνησης.

Διχασμός στο Κίεβο για το νέο αμερικανικό σχέδιο

Το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι έλαβε το προσχέδιο —το οποίο φέρεται να έχει συνταχθεί από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους— και ανακοίνωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ «τις υφιστάμενες διπλωματικές δυνατότητες και τα απαραίτητα σημεία για την επίτευξη ειρήνης». Όπως αναφέρει, «υπάρχει συμφωνία να εργαστούμε πάνω στις προτάσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένας αξιοπρεπής οδικός χάρτης για τον τερματισμό του πολέμου».

Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν έντονη δυσφορία, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «παράλογο», «απαράδεκτο» και «πρόκληση» που στοχεύει, όπως υποστηρίζουν, στον αποπροσανατολισμό των συμμάχων. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής, Ολεξάντρ Μερέζκο, σχολίασε ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις, ο Πούτιν προσπαθεί απλώς να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις».