Η νέα ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία απορρίφθηκε ως «απολύτως παράλογη» και απαράδεκτη από αξιωματούχους στο Κίεβο, εν μέσω συνομιλιών μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μιας υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του αμερικανικού στρατού.

Ανέφεραν ότι η πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες από τον Guardian συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν «προκλητική» και είχε ως στόχο να προκαλέσει διχασμό και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας.

Ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσα, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μη ρεαλιστική. Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κλασική επιχείρηση ενημέρωσης σοβιετικού τύπου με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει τον πανικό.

Ο Ζελένσκι αφού έλαβε το ειρηνευτικό σχέδιο από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, νωρίτερα έλαβε σχέδιο αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ουκρανός ηγέτης αναμένει να συζητήσει τις νέες διπλωματικές δυνατότητες με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες.

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την ειρήνη από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να φέρουν πραγματική ειρήνη», αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ από την αρχή του έτους για τον τερματισμό της αιματοχυσίας».

«Είμαστε έτοιμοι, ακόμη και τώρα, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά και τους εταίρους μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη».

Η τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις περιλαμβάνει ένα σχέδιο 28 σημείων, εμπνευσμένο από το μοντέλο της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας. Το σχέδιο καταγράφει τις πάγιες ρωσικές αξιώσεις για παραχωρήσεις που το Κίεβο έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει ως απαράδεκτες αιτίες που μέχρι σήμερα έχουν μπλοκάρει κάθε πρόοδο προς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Κάγια Κάλας: Η ΕΕ έχει «σχέδιο δύο σημείων» – Aποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα απλό «σχέδιο δύο σημείων» που συνίσταται στην αποδυνάμωση της Ρωσίας και την υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Αυτό που εμείς, ως Ευρωπαίοι, υποστηρίζαμε πάντα είναι η μακροχρόνια και δίκαιη ειρήνη και χαιρετίζουμε οποιεσδήποτε προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτό. Βεβαίως, για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, χρειάζεται να εμπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι», είχε δηλώσει νωρίτερα προσερχόμενη στη σύνοδο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει το Κίεβο να αποδεχθεί κυρίως την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του στρατού του κατά το ήμισυ.