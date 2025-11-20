Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας διατύπωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, μετά τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφτηκαν στην Αθήνα πασρόντος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και την απόφαση – όπως είπε – της Αθήνας να συνεργαστεί με το Κίεβο στην κατασκευή θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στη Μόσχα και ερωτώμενη σχετικά, η Ζαχάροβα δήλωσε πως «η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πολιτική έναντι της Ρωσίας και προβαίνει σε ειλικρινά εχθρικές ενέργειες».

Εστειλε όπλα στην Ουκρανία

«Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορόζια, Χερσώνα, Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν από αμνημονεύτων χρόνων Έλληνες».

«Ναζιστικό καθεστώς»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες συμφωνίες Ελλάδας – Ουκρανίας. «Μια ακόμη επιβεβαίωση ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, «αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του συλλογικού Δυτικού κόσμου με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας και θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση».