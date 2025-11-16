Το πρώτο βήμα για ένα ευρύτερο πλέγμα συνεργασιών μεταξύ Αθήνας και Κιέβου μπορεί να αποδειχτεί η υπογραφή της σημαντικής συμφωνίας για την προμήθεια της Ουκρανίας με αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας.

Αυτή καθεαυτή η συμφωνία που υπογράφτηκε στο Μαξίμου παρουσία της αμερικανίδας πρέσβειρας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, θεωρείται σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η ουκρανική Naftogaz υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας, με ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026.

Τι προβλέπει

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του δικτύου “Route 1”. Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιείται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

Την ίδια όμως στιγμή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναθέρμανε το ενδιαφέρον για την ενεργό συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Οπως είπε, οι ελληνικές εταιρείες, μπορούν να συμβάλλουν στο μεγάλο αυτό πρόγραμμα με την τεχνογνωσία που έχουν -όχι μόνο στον κατασκευαστικό τομέα – διαπίστωση που βρήκε σύμφωνο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η αμυντική συνεργασία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας από την άλλη πλευρά, φάνηκε να προσδοκά βαθύτερη συνεργασία στον αμυντικό τομέα καθώς όπως είναι γνωστό το Κίεβο κατασκευάζει μεταξύ άλλων και επιθετικά drone τα οποία χρησιμοποιεί για χτυπήματα στην ρωσική ενδοχώρα.

Οι πιεστικές ανάγκες του πολέμου έχουν ωθήσει την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στην παραγωγή εξελιγμένων συστημάτων τα οποία απτελούν εξαγώγιμο προϊόν για το Κίεβο.

Αλλωστε πριν λίγες μέρες, ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρόθεση της Ουκρανίας να ανοίξει παραρτήματα αμυντικών της βιομηχανιών σε χώρες της κεντροδυτικής Ευρώπης με σκοπό την εμβάθυνση της συνεργασίας στον στρατιωτικό τομέα.

Σταθερός σύμμαχος

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι στην Αθήνα έχει έναν σταθερό σύμμαχο. «Το έχουμε άλλωστε αποδείξει εφαρμόζοντας το σύνολο των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, παρά το μη αμελητέο οικονομικό τους κόστος, ενώ ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, μια σύνθετη και απαιτητική διαδικασία στην οποία πάντως είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε», είπε ο Ελληνας πρωθυπουργός.

Είπε ακόμη ότι συζήτησαν τους τρόπους περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, «πάντα σε συνεργασία με τους εταίρους μας, καθώς και τις περαιτέρω προοπτικές της διμερούς συνεργασίας αλλά και για τη συνδρομή μας στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας».

Η ανασυγκρότηση της Ουκρανίας

Κατά τον πρωθυπουργό, «οι ελληνικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία να συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτήν την τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας σας ώστε να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα τραύματα του πολέμου. Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα μέσω σύμπραξης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όσο και στα πεδία της ψηφιοποίησης της υγείας, της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων σας».

«Αναπτύξαμε όπλα»

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε για την στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, και τόνισε ότι περιμένει από την Ελλάδα τη συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών, προσθέτοντας ότι παρουσίασε τις δυνατότητες της χώρας του για σύγχρονες παραγωγές αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμύνεται σε αυτόν τον πόλεμο αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε» είπε.

«Οι Ρώσοι χτυπάνε»

Χαρακτήρισε «πολύ σημαντικές» τις συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις προμήθειες αερίου στην Ουκρανία, και σημείωσε ότι κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπάνε τις κρίσιμες υποδομές της χώρας του.

«Οι περισσότερες πηγές του αερίου έγιναν στόχοι ρωσικών και κορεατικών πυραύλων και ντρόουν. Ανανεώνουμε κάθε φορά τις υποδομές μας τις οποίες καταστρέφουν οι Ρώσοι αλλά απαιτείται χρόνος και εξοπλισμός» είπε ο Ζελένσκι.

Και υπογράμμισε επίσης ότι η συνεργασία με την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου για τη στήριξη της Ουκρανίας με αέριο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.