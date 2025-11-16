Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης εργασίας που πραγματοποιεί ο Ουκρανός ηγέτης στην Ελλάδα.

Κατά την υποδοχή του Ουκρανού Προέδρου, ο κ. Τασούλας εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στον αγώνα της Ουκρανίας για την υπεράσπιση της εθνικής της ακεραιότητας και ανεξαρτησίας. «Γι’ αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Συμπλήρωσε ότι «η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα».

Ο κ. Τασούλας έκανε επίσης αναφορά στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι «η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή εδώ και δεκαετίες και αυτή ακριβώς η περίπτωση μας υπαγορεύει τη στάση μας απέναντι στη δική σας χώρα».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και την προοπτική ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη συνεχή στήριξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις του επερχόμενου χειμώνα, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει σοβαρές ενεργειακές δυσκολίες.

Ευχαρίστησε, επίσης, την Ελλάδα για τη βοήθεια στον ενεργειακό τομέα και πρόσθεσε ότι στις συνομιλίες του θα θέσει και το ζήτημα των Ουκρανών ομήρων.