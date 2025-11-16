Στην Ελλάδα έφτασε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για σειρά συναντήσεων στο επίκεντρο των οποίων αναμένεται να βρεθούν ενεργειακά ζητήματα.

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν τον Αύγουστο του 2023.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στο πλαίσιο της επίσκεψής του, θα συναντηθεί αρχικά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στις 13:00 στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον κ. Zελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:45. Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία συμφώνησε για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος δεσμεύτηκε να εξασφαλίσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι απώλειες που προκλήθηκαν στην εγχώρια παραγωγή από τις ρωσικές επιθέσεις.

«Σήμερα, έχουμε ετοιμάσει ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα για φυσικό αέριο για την Ουκρανία, η οποία θα αποτελέσει μια ακόμη διαδρομή εφοδιασμού με φυσικό αέριο που θα εξασφαλίσει τις εισαγωγές για τον χειμώνα όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στην εφαρμογή Telegram.

«Ήδη έχουμε συμφωνίες στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των εισαγωγών φυσικού αερίου, και θα καλύψουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται για τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να αντισταθμίσουμε τις απώλειες που έχουν προκληθεί στην παραγωγή της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις», πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι.