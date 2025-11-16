Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέπτεται σήμερα Κυριακή (16/11) την Αθήνα για επαφές με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς LNG και η νέα ενεργειακή συμφωνία Κιέβου – Αθήνας, που αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας ενόψει του δύσκολου χειμώνα.

Ο κ. Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει το μεσημέρι στην ελληνική πρωτεύσουσα, τον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του, για σημαντικές συνομιλίες σε ανώτατο πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια. Ο Ουκρανός πρόεδρος έρχεται στην Ελλάδα σε καμία πολύ κρίσιμη συγκυρία με την αναβάθμιση της συνεργασίας των δύο χωρών, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

«Συνάπτουμε συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και στρατηγικά για το μακροπρόθεσμο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλοντας τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας.

«Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα, θα εξασφαλίσουν τις εγγυήσεις του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που μας βοηθούν», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Last night, Patriots performed well, successfully intercepting Russian ballistic missiles. Yet we still need considerably more forces, systems, and compatible missiles to protect lives. This week, the Nordic countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway – along with our Baltic… pic.twitter.com/ddUrwLjtKL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 14, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανέκαθεν ήταν θερμός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και η παρουσία του εδώ στην Αθήνα ουσιαστικά θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει η Ελλάδα σε αυτή την νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τη στήριξη βεβαίως και της Ουάσινγκτον.

Το πρόγραμμα Ζελένσκι

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος λίγο μετά τις 12:ΟΟ αν και μπορεί να υπάρξουν αλλαγές για λόγους ασφαλείας.

Πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο περίπου στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα και λίγο μετά τις 13:45 θα επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, στις 15:00 θα μεταβεί στη Βουλή όπου θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Μετά την Αθήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί τη Δευτέρα στο Παρίσι και την Τρίτη στη Μαδρίτη.