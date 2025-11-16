Συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, προανήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την επίσκεψή του στην Αθήνα την Κυριακή (16/11).

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media «προετοιμάζουμε επίσης μια συμφωνία με την Ελλάδα – στον τομέα της ενέργειας» με στόχο όπως αναφέρει «τη μεγιστοποίηση των επιλογών για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και στρατηγικά για το μακροπρόθεσμο μέλλον».

«Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα, θα εξασφαλίσουν την εγγύηση του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που μας βοηθούν», καταλήγει στο μήνυμά του ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται την Κυριακή (16/11) στην Αθήνα όπου θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Τασούλα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.