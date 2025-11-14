Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, όπου αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους του ισπανικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με επίσημη πηγή, μία ημέρα νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Παρίσι, στο πλαίσιο των διπλωματικών του επαφών με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης στην Ισπανία, που επιβεβαιώθηκε από πηγή του πρωθυπουργικού γραφείου, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη. Στον ιστότοπο του Κογκρέσου αναφέρεται μόνο ότι ο Ζελένσκι θα έχει συνάντηση με τους προέδρους των δύο σωμάτων του ισπανικού Κοινοβουλίου.